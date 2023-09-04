Права авторов в Казахстане … они есть, их нужно беречь и использовать

"…В поте – пишущий, в поте пашущий! Нам знакомо иное рвение: Легкий огонь, над кудрями пляшущий, – Дуновение – Вдохновения!"¹

И сам себя считаю автором², и с большим уважением отношусь к творческим работникам.



Творчество многогранно, оно включает в себя и техническое творчество инженеров, ученых и специалистов, работающих в разных областях знания, но в этой статье, а в общем-то заметке я остановлюсь на авторских правах. Авторских правах именно в рамках закона "Об авторском праве и смежных правах". Другими словами, на форме произведения, а не на его сути, как например, она защищается патентами на изобретения, полезные модели, селекционные достижения и пр. Если все-таки на минутку остановиться на технических решениях, то авторские права ближе всего к таким критериям патентоспособности как "изобретательский уровень" для изобретений и "оригинальность" – для промышленных образцов.

Здесь – о правах художников, писателей, поэтов, программистов и других кто создает художественные и научные произведения. Здесь о тех, кто использует права создателей, кто защищает эти права и извлекает из них прибыль. Совсем не обязательно это разные люди, и предприниматель может быть художником, и писатель или программист может быть талантливым предпринимателем и защитником своих прав.

Понимая, что все-таки в этом небольшом обзоре мы только юристы, вопросы творческих мук и радости создания произведений мы не затронем, но, надеюсь, поможем разобраться, что нужно сделать, чтобы не "остаться на бобах".

Сначала приходит идея, затем эта идея воплощается в жизнь в ее первозданном или изменённом в процессе реализации виде.

Кстати, идеи сами по себе не защищаются и если вам принадлежит идея, которой вы поделились с художниками или программистами, то вы не являетесь автоматически соавтором произведения. Грань между идейным руководителем и соавтором размыта, но ваш творческий вклад именно в создание произведение должен быть и ясен и обоснован. Это относится ко вкладам всех соавторов, которые в конце концов будут делить гонорар и славу, поэтому взаимоотношения между ними должны быть понятны и оформлены в виде договора.

Это соглашение нужно и тем, кто приобретет права на созданное произведение – не нужно будет выслушивать жалобы несогласных соавторов, участвовать в конфликтах, что отнимет, может быть, и не деньги, но нервы и время. Опять-таки кстати, договор между соавторами должен предусматривать и возможность, и правила использования коллективного произведения каждым из соавторов самостоятельно.

Для того чтобы получить охрану в качестве объекта авторского права, произведение должно быть оригинальным, носить творческий характер, и при этом объект авторского права охраняется вне зависимости от его достоинств – и картина известного художника, и картина любителя, будут охраняться абсолютно одинаково. Тут есть нюансы касающиеся соотношения авторских прав и прав на товарные знаки, но это, пожалуй, отдельная и более глубокая тема.

Когда произведение создано, его можно зарегистрировать в Национальном Институте Интеллектуальной собственности ("НИИС"). Можно этого и не делать, но свидетельство о регистрации полезно для подтверждения того, что (Ⅰ) то, что вы сделали действительно является произведением искусства, (Ⅱ) что именно это произведение и (Ⅲ) именно в этот день было подано на регистрацию в НИИС, (IV) кто заявлен, что она или он является автором или авторами.

Если чуть подробнее, то регистрация произведения в НИИС целесообразна по следующим причинам:

Сам факт регистрации подтверждает, что указанный в свидетельстве объект является произведением науки, литературы и искусства и охраняется как объект авторского права;

Указывается личность автора произведения, и этот автор (авторы) считается автором пока судом не установлено обратное;

Устанавливается дата создания произведения, а дата поступления произведения в уполномоченный орган, безусловно, является доказательством того, что, по крайней мере, в эту дату произведение уже существовало;

Авторское свидетельство выдается государственным органом и скрепляется официальной печатью, что хорошо воспринимается судами в качестве подтверждения и наличия и принадлежности авторских прав;

Наличие авторского свидетельства также часто требуется для оценки стоимости авторских прав оценщикам;

Само произведение хранится в уполномоченном органе и, в случае спора, например, суд может сравнить "спорное" произведение с экземпляром, поданным вместе с заявлением о регистрации авторских прав на данное произведение;

В том случае если имущественные права на художественное произведение или программу для ЭВМ принадлежат не автору, что теперь не указывается в свидетельстве, необходимо иметь договоры (трудовые, о передаче прав и пр.) и акты передачи имущественных прав, подтверждающие принадлежность их владельцу;

При участии в тендерах сейчас уже недостаточно наличия свидетельства и, как указано пунктом выше, требуются и иные подтверждения передачи имущественных прав, но наличие свидетельства о их создании весьма полезно.

Владелец зарегистрированных авторских прав практически во всех странах, где такая регистрация предусмотрена, приобретает дополнительные способы юридической защиты, в частности, в США — право на штрафную выплату без обязанности доказывания в суде размера причиненного вреда.

И, наконец, свидетельство, информация в котором является подтверждением наличия и принадлежности авторских прав и, безусловно, признается большинством из издательств, и иных государственных и частных организаций не только в Казахстане, но и за рубежом.

В Казахстане, как и в большинстве стран мира, авторское право возникает у автора в силу факта создания произведения и не требует обязательной регистрации. Авторские права на произведения, созданные казахстанцами, охраняются во всех странах – участницах Бернской конвенции (по состоянию на 2022 год 181 стран-участниц), независимо от того, где права были зарегистрированы и были ли зарегистрированы вообще. Также авторские права граждан других стран-участниц Бернской конвенции, охраняются в Казахстане наравне с авторскими правами казахстанцев.

Юридическое лицо не может быть автором, но может быть правообладателем, то есть тем, кому автор передал свои имущественные (исключительные) права на свое произведение и которое вправе использовать произведение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Раньше и в заявлении на регистрацию можно было указать кому принадлежат имущественные права, но сейчас это сделать невозможно. Заявление готовится и подается авторами (или их представителем по доверенности) и все регистрационные процедуры касаются только физических лиц. В тех случаях, когда предвидится спор в отношении или авторства или дат создания произведения, лучше все промежуточные результаты труда (проекты, наброски, эскизы, переписку по ним, письменные утверждения художественной или иной комиссии и пр.) хранить в отдельной папочке и предъявить по требованию для подтверждения своих прав.

Для подтверждения перехода имущественных прав (неимущественные переданы быть не могут) необходимо собрать все документы, свидетельствующие о передаче прав (договоры, акты приемки-передачи, подтверждения оплаты за приобретение прав у авторов). Это тоже отдельная папочка, отнеситесь к ней бережно, не потеряйте, храните в течение всей жизни соавторов и ещё 70 лет, начиная с 1-го января года следующего за годом смерти последнего из соавторов. Это не очень приятная и невесёлая тема, но следуя закону именно на такой срок простирается охрана авторских прав.

Законодательное признание, закрепление и защита авторских и смежных прав на государственном и международном уровне призвано, в первую очередь, стимулировать интерес к созданию новых и оригинальных объектов - произведений искусства, музыки, литературы, науки, а также поощрять творческое самовыражение авторов и исполнителей и в погоне за прибылью следует избегать нарушений прав, гарантированных государством. В другой форме чем в случае патентных здесь тоже возникает монополия на использование произведений, монополия, которая признается и поддерживается государством.

Для оповещения о своих правах автор и/или правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, состоящий из латинской буквы "C" в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения. Они могут, но не обязаны это делать, поэтому перед использованием произведения нужно проверять наличие чьих-либо прав на него и спросить разрешение на использование, иначе и тут может случиться спор.

Чистосердечный совет: авторы и предприниматели, если спор в отношении авторских прав не получится решить мирным путем, обязательно зовите на помощь юристов. И вам спокойнее, и эффективность рассмотрения спора, как правило, более высокая. Разумеется, юристам придется заплатить, и иногда заплатить много. Поэтому лучше между собой не спорьте, а все обговорите и решите заранее.

Создавайте, творите, публикуйте и используйте произведения науки и искусства, делайте мир лучше! Мы же постараемся помочь сохранить и защитить ваши права.

¹ Марина Цветаева, 14 мая 1918 г.

² Не буду вас загружать моими стихотворениями и статьями по физической химии силикатов или стихотворениями, посмотрите публикации по интеллектуальной собственности (https://ru.bolotovip.com/publications/) и особенно книжку для детей "И как же они говорят?" (https://ru.bolotovip.com/company-news/publication/i-kak-zhe-oni-govoryat/).