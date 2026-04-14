Названы продукты, которые срочно нужно достать из холодильника: эту ошибку допускают многие

Мы уверены в том, что холодильник спасает продукты от порчи. На самом деле не всегда. Некоторые знакомые нам овощи и фрукты при низких температурах превращаются в настоящую угрозу, сообщает Zakon.kz.

Названы шесть популярных продуктов, которые нужно срочно убрать из холодильника.

Картофель

Картошка в холодильнике – классическая ошибка, которую совершают девять из 10 хозяек. Дело в том, что при температуре ниже трех градусов картофельный крахмал начинает превращаться в сахар. Клубни приобретают странный сладковатый привкус и теряют привычную текстуру. Но настоящая опасность начинается, когда такой картофель попадает на сковороду или в кастрюлю. При термической обработке сахар вступает в реакцию с аминокислотами и образует акриламид. Это токсичное вещество с доказанным канцерогенным эффектом, которое увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Храните картофель в темном прохладном месте: в кладовке, погребе или специальном ящике на кухне.

Авокадо

Авокадо обычно продается недозрелым – твердым как камень. И многие кладут его в холодильник, надеясь сохранить подольше. Однако низкая температура полностью останавливает созревание – получается невкусный, жесткий фрукт, который так и остается несъедобным.

Кроме того в неспелом авокадо содержится персин. Это растительный токсин, который может вызвать серьезную аллергическую реакцию, проблемы с дыханием и даже удушье. Особенно опасен персин для людей с повышенной чувствительностью и детей. Держите авокадо при комнатной температуре до полного созревания. Спелый плод можно узнать по коричневатому оттенку кожуры и мягкости при легком нажатии, пишет Life.ru.

Помидоры

Холодный воздух разрушает клеточные мембраны помидор, превращая их в рыхлую, безвкусную массу. Помидор теряет свой характерный аромат, яркий цвет тускнеет, а вкус становится пресным и водянистым.

Но главная проблема в том, что при низких температурах в томатах активно разрушаются витамины и антиоксиданты: исчезают ликопин, каротиноиды и другие ценные вещества.

Лук

Репчатый лук в холодильнике как губка впитывает все запахи соседних продуктов и делится собственным ароматом с маслом, сыром и молоком. Но самое страшное то, что повышенная влажность в холодильнике создает идеальные условия для развития плесени на луковицах.

Плесень на луке – это не просто неприятный налет, который можно срезать. Грибковые споры проникают глубоко внутрь овоща и выделяют микотоксины – опасные канцерогены, которые могут нанести серьезный вред печени, почкам и иммунной системе. Храните лук в прохладном сухом месте вместе. Но не с картофелем: при совместном хранении оба продукта портятся в разы быстрее.

Хлеб

Повышенная влажность внутри камеры создает парниковый эффект. Хлеб не сохнет, как при комнатной температуре, а отсыревает и быстро покрывается плесенью.

Хлебная плесень коварна: даже если вы видите пятна только на корке, грибок уже пророс глубоко внутрь мякиша. Микотоксины распространяются по всей буханке, и просто срезать пораженный кусок недостаточно. Употребление такого хлеба грозит отравлением, аллергией и проблемами с пищеварением. Если хотите сохранить хлеб надолго – используйте морозилку, там он остается свежим до пяти месяцев.

Оливковое масло

Низкие температуры заставляют оливковое масло мутнеть, образовывать белый осадок и даже полностью кристаллизоваться.

Но самое страшное в том, что открытое масло окисляется за месяц, образуя канцерогены. Причем в холодильнике этот процесс только ускоряется из-за постоянных перепадов температуры, когда вы достаете бутылку и убираете ее обратно. Правильное хранение оливкового масла: плотно закрытая темная бутылка в шкафу при комнатной температуре – подальше от света и воздуха.

