Самые актуальные способы интернет-мошенничества уходящего года
Мошенничество под предлогом благотворительности
В последнее время благотворительная деятельность стала очень актуальной, так как ею начали заниматься знаменитости и блогеры. Они открывают сборы, участвуют в различных акциях, выходят в прямые эфиры с целью собрать нужную сумму денег. Инициативы известных людей не остались без внимания мошенников. Они используют фотографии детей из интернета, создают им фальшивые биографии, выдумывают фонды, чтобы не связываться с существующими. Хотя особо рисковые не боятся называть и реальные фонды – чтобы выглядеть солиднее. Также аферисты могут копировать с фондов фотографию и историю ребенка, но поставить свои реквизиты. И даже если люди решат сначала проверить историю, то немногие из них будут сверять реквизиты, и в итоге деньги все равно уйдут злоумышленникам.
Просьба выслать деньги посредством мессенджера
За последние полгода в стране участились фишинговые атаки. Аферисты получают доступ к аккаунту жертвы мессенджера Whatsapp через вредоносную ссылку и рассылают всем контактам взломанного пользователя сообщение с просьбой прислать деньги – например, под предлогом сложного финансового положения. Средства мошенники, конечно, попросят перечислять на подставные счета. Также, сомнительную ссылку злоумышленники могут замаскировать под конкурс или голосование.
Водительские права без сдачи экзаменов
В текущем году аферисты активно начали размещать в социальных сетях и мессенджерах объявления с предложением получить водительские права, не сдавая экзамены. Граждане, которые поверили в это предложение тут же выполняли все требования: отправляли сумму за документ и персональные данные. Но, получив деньги, злоумышленники отключают телефоны и не реагируют на сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Нужно всегда помнить, что водительские права можно получить только после сдачи экзамена.
Как не попасться на уловки интернет-мошенников:
- Первое правило, которое может показаться банальным, но оно самое важное – не передавайте личные данные и деньги посторонним, что бы они вам не обещали.
- Не игнорируйте новостную повестку о мошенничествах: чем больше вы знаете, тем меньше риск попасться на удочку аферистов.
- Не переходите по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее. Никогда не вводите там свои личные данные.
- Возьмите за привычку проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту. Если вы увидите незнакомое устройство, сразу же его отключите. Для этого нужно выполнить следующий алгоритм: нажмите в WhatsApp на три точки в верхнем правом углу и нажмите на "Связанные устройства". Увидев привязанное устройство, которое вам не принадлежит, нажмите на него и кликните "Выйти".
- Не доверяйте обещаниям сделать что-то, минуя закон. К примеру, водительские права можно получить только в СпецЦОНе, и только после успешной сдачи экзаменов. И выдает их только уполномоченный орган, и никак не частные лица или компании.
- Решив оформить какой-либо документ, внимательно изучите механизм его получения на официальных аккаунтах госорганов – тогда мошенникам не удастся вас запутать.
- Увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучайте сопроводительные документы. Если указан конкретный фонд, зайдите на его сайт, и проверьте, действительно ли ребенок есть в их базе. Также фотографии детей проверяйте через поисковики – не исключено, что мошенники просто украли изображение.
- Старайтесь не отправлять деньги на благотворительность по личному номеру – просите реквизиты и проверяйте их. Родители ребенка или владельцы приютов для животных действительно могут для более быстрого сбора прикреплять свои номера, но даже в этом случае перепроверяйте информацию.