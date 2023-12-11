Самые актуальные способы интернет-мошенничества уходящего года

О самых распространенных схемах мошенничества уходящего 2023 года, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Мошенничество под предлогом благотворительности

В последнее время благотворительная деятельность стала очень актуальной, так как ею начали заниматься знаменитости и блогеры. Они открывают сборы, участвуют в различных акциях, выходят в прямые эфиры с целью собрать нужную сумму денег. Инициативы известных людей не остались без внимания мошенников. Они используют фотографии детей из интернета, создают им фальшивые биографии, выдумывают фонды, чтобы не связываться с существующими. Хотя особо рисковые не боятся называть и реальные фонды – чтобы выглядеть солиднее. Также аферисты могут копировать с фондов фотографию и историю ребенка, но поставить свои реквизиты. И даже если люди решат сначала проверить историю, то немногие из них будут сверять реквизиты, и в итоге деньги все равно уйдут злоумышленникам.

Просьба выслать деньги посредством мессенджера

За последние полгода в стране участились фишинговые атаки. Аферисты получают доступ к аккаунту жертвы мессенджера Whatsapp через вредоносную ссылку и рассылают всем контактам взломанного пользователя сообщение с просьбой прислать деньги – например, под предлогом сложного финансового положения. Средства мошенники, конечно, попросят перечислять на подставные счета. Также, сомнительную ссылку злоумышленники могут замаскировать под конкурс или голосование.

Водительские права без сдачи экзаменов

В текущем году аферисты активно начали размещать в социальных сетях и мессенджерах объявления с предложением получить водительские права, не сдавая экзамены. Граждане, которые поверили в это предложение тут же выполняли все требования: отправляли сумму за документ и персональные данные. Но, получив деньги, злоумышленники отключают телефоны и не реагируют на сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Нужно всегда помнить, что водительские права можно получить только после сдачи экзамена.

Как не попасться на уловки интернет-мошенников: