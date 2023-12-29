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Политолог: "Талибан" – это единственная легитимная сила в Афганистане

Политолог, Талибан, мнение, Казахстан Фото: wikimedia
Политолог Адиль Каукенов высказался о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.

Сегодня Казахстан объявил об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций, о чем сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

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Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций

Надо заметить, что это прагматичное решение уже давно назрело и перезрело. "Талибан" – это единственная легитимная сила в Афганистане, которая поддерживаема населением и контролирует всю страну.

"Собственно, даже когда армия США находилась в Афганистане, практически все эксперты говорили о том, что с "Талибаном" придется договориться, так как победить его на поле боя западной коалиции не удастся. Так как договариваться никто не пожелал, все кончилось безоговорочной победой "Талибана" во всем Афганистане".

Однако если западная коалиция просто ушла из региона, то страны Центральной Азии являются пограничными с Афганистаном. Поэтому важно принять реалии – с Афганистаном необходимо сотрудничать, не дать населению попасть в гуманитарную катастрофу, которая приведет к огромным потокам беженцев в наш регион, помочь властям Афганистана двигаться от военных реалий и радикализма к нормальному сотрудничеству и соблюдению международного права.

"Надо отметить, что Казахстан проводит проактивную работу в Афганистане по снижению рисков, исходящих из афганской нестабильности. Афганистан – один из крупнейших покупателей казахстанского зерна, а также удалось добиться серьезного результата по совместным действам снижения наркотрафика".

Нахождение "Талибана" в списках террористических организаций не давало казахстанским специалистам нормально работать с афганскими властями, затрудняло процессы по налаживанию мостов и деэскалации ситуации в Афганистане.

"Собственно, другие страны также в ближайшем будущем пойдут по этому пути, делегации "Талибана" уже посещали Пекин, Исламабад, Москву и другие столицы".

Национальные интересы Казахстана просто требуют налаживания отношений с Афганистаном, которые невозможны при игнорирования политических реалий, в которых "Талибан" является представителем страны.

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