Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций
Об этом в интервью Kazinform рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
– Почему было принято такое решение?
– Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.
"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН".
Согласно резолюциям Совета безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.
– Каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и Талибан?
– Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом безопасности и Генеральной ассамблеей ООН решений и резолюций.
Движение "Талиба́н" зародилось в 1986-87 годах. Во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правили Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.
"Талибан" начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.
"Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Они активно строят торговые отношения с ближайшими соседями.