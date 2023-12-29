Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью Kazinform рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

– Почему было принято такое решение?

– Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН".

Согласно резолюциям Совета безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

– Каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и Талибан?

– Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом безопасности и Генеральной ассамблеей ООН решений и резолюций.

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Движение "Талиба́н" зародилось в 1986-87 годах. Во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правили Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.

"Талибан" начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

"Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Они активно строят торговые отношения с ближайшими соседями.