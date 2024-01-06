Қантар. Президент остался верен своему народу и своей стране –политолог Марат Башимов

Редакция Zakon.kz узнала мнение политолога Марата Башимова о недавнем интервью президента газете Egemen Qazaqstan и о дальнейшем развитии Казахстана.

"В условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета Безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в нашу страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности. Подчеркиваю: обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан", – заявил Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Egemen Qazaqstan. Подробнее тему разрешения конфликта, причины его возникновения и другие важные аспекты, связанные с развитием Казахстана, наша редакция обсудила в интервью с политологом Маратом Башимовым.



– Марат Советович, ключевые политические реформы в Казахстане завершены. Об этом президент сказал в недавнем интервью. Какие наиболее значимые преобразования Вы могли бы отметить?

– Президент четко сказал об основных политических реформах. Потому что любая реформа касается ветвей власти, прежде всего, реформирования политико-правовой сферы. И все мы знаем, что основной акцент прежнего политического режима был основан на теории суперпрезидентства, то есть на такой исключительной роли президента во всех сферах, во всех сферах общественных отношений. Концепция президента Касым-Жомарт Токаева основывалась именно на принципе разделения властей и принципе верховенства Конституции. В соответствии с этим любая демократия основывается на выборности. Поэтому этот акцент в сторону выборности, не только партийных, но и выборности по мандатам, то есть одномандатных, народом, способствовал вот этому балансу интересов. Это очень важно. Поэтому у нас и получился сейчас Мажилис, в котором сконцентрированы исключительно полномочия по внесению законопроектов. Именно там реализуется право законодательной инициативы и самого президента, и исполнительную власть в лице правительства и самих депутатов, только в Мажилисе. Реформирование пошло по пути того, что мы видим реальный многопартийный Парламент с одномандатниками, при этом усиливается роль парламентского контроля. Конституционные преобразования – это же и есть политические реформы. Они коснулись того, что в Конституцию была внесена норма, чтобы "болтающийся" Счетный комитет, непонятно кому подотчетный, сейчас стал уже четко отчитываться два раза в год перед Мажилисом. Публично, гласно, с участием всех СМИ, все смотрят, все это публично. И мы видим результаты, где, какие нарушения бюджетного законодательства, это самое важное – бюджет. Основной закон страны уже работает совсем по-другому. И страна акцентирует внимание на укреплении всех сфер, до воровства из бюджета, бюджетной дисциплины, правильное распределение бюджетных денег и тому подобное. Поэтому усиление власти и назначаемость их, от судей Конституционного суда, прерогатива Парламента и многое другое. Много можно перечислять, эти важные аспекты привели к усилению Парламента и переходу от суперпрезидентской к тому, чтобы власть переходила в сторону системы сотрудничества, в формулировках, где Парламент – влиятельный Парламент, глава государства так и сказал. По Конституции у нас два института конституционных выбирает сам народ. От имени народа могут выступать только депутаты Мажилиса Парламента и президент страны, два представительных органа.

Следующий момент – отчетность исполнительной власти, согласование их кандидатур. Всё это очень важно. Сейчас выборность районных акимов, контроль за местными бюджетами со стороны Высшей аудиторской палаты, многие реформы, которые проходят. Всё, что связано с конституционной реформой, – создание Конституционных судов, усиление прав человека в лице уполномоченного по правам человека и другие важные законопроекты, как сейчас будет Закон "О противодействии торговле людьми", это тоже очень важный законопроект, крайне важный, латентный характер носит. И другие законопроекты против действующих олигархату, то есть, неравенству, обогащению, это крайне важная вещь, и она сейчас находит отражение в законодательстве. И Парламент приобретает роль, Мажилис именно того института, который играет важную роль в стране.

Судебная правовая реформа. Это то, что в судебно-правовых нормах провозглашается независимость судей, стабильность, это движение, опять же, вперед. Вот это объединение, всё, что связано с реформой судебной системы, это же во благо народа. И таких моментов очень много. Поэтому можно сказать о том, что среди этих важных конституционно-правовых реформ уход от культа личности. Поэтому, когда президент давал интервью, он прямо акцентировал внимание на том, что нельзя это больше повторять. Он прямо сказал, что январские события подтолкнули к тому, что накопившийся дисбаланс в экономике, застой во власти, непотизм и всё окружение экс-президента Назарбаева, их действия к обогащению привели к тому, что чуть ли не развалили страну. Это очень важно.

– Какова, на Ваш взгляд, была роль ОДКБ в разрешении январского конфликта?

– На самом деле Организация договора о коллективной безопасности – это коллективный орган. И в интервью еще раз подтверждает глава государства то, что на самом деле страны ОДКБ были именно как тот баланс, где коллективно. Там же председательствовала Армения, страна, которая член ОДКБ, и к ней обращались именно по поддержке определенной стабилизации. Поэтому разрешение конфликта посредством этого охладило пыл многих, кто до последнего пытался довести конституционный переворот до конца. Мы до сих пор не знаем, что было бы, если бы такой момент не произошел, это автоматически было бы до конца, если было предательство со стороны правоохранительных органов, руководителей. Что это такое, представляете? Поэтому ситуация была сложная. Не зря приводил пример глава государства, что ему, президенту, предлагали улететь на самолете, где уже 25 млн долларов. То есть до такой степени это было серьезно, что я, выступая, помню до сих пор, что четвертого-шестого, в самые сложные дни, нас человек пять-шесть было, мы чувствовали ту атмосферу, которая тогда была непростая, и сами были свидетелями. Сейчас уже многие это подзабыли. Это очень критические дни, и президент остался в стране, верен своему народу, верен своей республике. И это очень важно.

– Глава государства заявил в интервью, что он считает, что вообще не должно быть "старшего и младшего президентов". "Уходя – уходи". Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества, резюмировал Токаев. Хочется услышать Ваше мнение по данному вопросу.

– Очень актуальная вещь. Президент очень тактичный, он до этого старался полностью разобраться в этих вопросах. Он открыто, четко сказал о двоевластии, прямо сказал о том, что не должно быть такого "старший-младший". Просто президент выполнил свой конституционный срок, всё, он должен уйти и уже не вмешиваться в те вещи, которые связаны с конституционными полномочиями других президентов. Конституционные полномочия возложены только на действующего главу государства. А отсюда период двоевластия, который искусственно был создан экс-президентом Назарбаевым с его культом личности. То есть он не хотел уходить, это признается, уже все говорят. Все журналисты помнят, как сначала бегали на одно мероприятие, потом сразу же бежали на второе, они устали от этого. Они жаловались, помню, мне сколько раз говорили, что это такое творится?! Представляете, это мониторил весь мир. Все мир знал, что что-то не то происходит в Казахстане. Это непорядок, это нарушение конституционного строя, конституционной безопасности. И логическим продолжением этого послужили қантарские события, где часть специальных и прочих органов ходила, подчинялась простому консультативно-совещательному органу. Это один из 15-ти простых консультативно-совещательных органов, которые есть у главы государства, им являлся Совет Безопасности. Его, смешно даже юристам рассказывать, возвели в ранг чуть ли не института выше главы государства. Над этим смеялись, над многими вещами, в общем, смеялись эксперты, юристы всех стран мира. Логика непонятна. Я один из тех, кто в конце 2019 года, по-моему, давал одному сайту информацию о том, что президент у нас один по Конституции, всё, никаких других институтов не должно быть. И когда президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сейчас говорит о том, что там на самом деле доходило до того, что считали, что есть институт выше президента, это ни в какие рамки не годится. И это приводило к обману народа, забыли о благополучии государства, о конституционной безопасности, интересах общества. Это, в общем, могло привести к непредсказуемым последствиям. Вот этот урок, президент говорит, надо учитывать, и будущим руководителям страны никогда не допускать. И знаете еще почему надо отдать должное президенту? Он в конституционных реформах упомянул о семилетнем сроке, это же очень важно. Сейчас об этом публично говорят, это мониторит весь мир. И он как человек, который авторитетный в ООН, уже не допустит того, чтобы перекосы, переделы в Конституции были сроков продления, нет. Он однозначно сказал семилетний срок. Он сделает всё, что может за этот период. И потом уже этот срок не будет назначаться, и не будет того беспредела, который творился до этого.

– "Мы продолжим конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует это заявление президента?

– Вы знаете, надо сказать объективно, что эта сбалансированность и конструктивность внешней политики именно с учетом прагматических национальных интересов, интересов национальной безопасности стало очень важным. Это говорит о том, что Казахстан будет всегда исходить из своих собственных интересов. И ставить в приоритет, прежде всего, уже принципы деятельности самой важной для всего мира Организации Объединенных Наций. Эта организация ведь базируется на гуманистических принципах и всегда ориентирует государство на верховенство права, прав человека и наличие демократических институтов. И вот этот посыл, поскольку президент долгие годы работал в организации и знает, что это те вещи, которые уже годами отработаны. То есть мы должны стремиться к этому.