Политолог Марат Шибутов: Казахстанцы идут на референдум, уже полностью определившись со своей позицией

В Казахстане с 7:00 началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции. Политолог Марат Шибутов объяснил Zakon.kz значение референдума и проведенной ранее разъяснительной работы.

По мнению эксперта, референдум, с одной стороны, важен как средство принятия решения народом, с другой, как средство повышения легитимности решения по очень сложному и болезненному вопросу.

"Я отмечу большую работу, которую провели участники Народного штаба, представители атомной отрасли и Министерства энергетики, члены Гражданского альянса, ну и экспертное сообщество, в том числе и я. Были освещены все вопросы, касающиеся как состояния энергетики Казахстана, так и ситуации с атомной отраслью в нашей стране и мире. Конечно, была проблема с низким уровнем образования и отсутствием научно-популярных и технических в СМИ в стране, но, думаю, разъяснения давались на понятном для всех уровне", – считает Марат Шибутов.

Политолог думает, что благодаря масштабной разъяснительной работе казахстанцы идут на референдум, уже полностью определившись со своей позицией по поводу развития атомной энергетики в республике. И его результаты отразят настоящие взгляды народа.