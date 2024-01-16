Политолог высказался об итогах выборов на Тайване

Политический аналитики Айдар Амребаев заявил, что для Казахстана принципиально важно не признавать сепаратизм на международном уровне.

На днях состоялись выборы главы администрации и нового созыва законодательного органа острова Тайвань.

По данному случаю в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики было сделано официальное заявление о том, что так называемый "тайваньский вопрос" – внутреннее дело Китая.

Позиция китайского правительства по отстаиванию принципа одного Китая и противодействия любым проявлениям сепаратизма однозначна.

"Мы убеждены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа одного Китая, проявлять понимание и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" и стремящегося к национальному воссоединению", – заявили в МИД КНР.

Позднее глава МИД Китая Ван И заявил, что результаты выборов главы администрации и в местный законодательный орган Тайваня не могут изменить базовый факт: в мире существует только один Китай, и Тайвань – его часть. Примечательно, что он сделал это заявление в Каире на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри. Дело в том, что именно в Каире 80 лет назад Китай, США и Великобритания обнародовали Каирскую декларацию, в которой четко оговаривалось, что все территории, захваченные Японией у Китая, включая Тайвань, должны быть возвращены Китаю. Затем в 8-й статье Потсдамской декларации, совместно опубликованной Китаем, США, Великобританией и Советским Союзом в 1945 году, содержалось требование о том, что "условия Каирской декларации должны быть выполнены". И Япония приняла Потсдамскую декларацию и объявила о своей безоговорочной капитуляции. Эти документы, имеющие международную юридическую силу, стали неотъемлемой частью послевоенного международного порядка и заложили историческую и правовую базу того, что Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая.

Правительство Казахстана в лице Министерства иностранных дел целиком и полностью поддерживает позицию единого Китая, территориальной целостности и независимости Китайской Народной Республики.

Как было отмечено в официальном заявлении МИД Казахстана: "В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".

Эта позиция неоднократно высказывалась и президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым. Так, в прошлом году в интервью китайскому телеканалу CCTV он обозначил твердую позицию Казахстана по Тайваню: "Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать".

Данная точка зрения является принципиальной позицией Казахстана в отношении любых проявлений сепаратизма. Как известно до этого, казахский президент четко и ясно высказал свою позицию к подобного рода проявлениям в, ставшей уже знаковой, речи на 25-м Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2022 году: "Я хотел бы отметить, что современное международное право – это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в уставе, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность государства и право на самоопределение", - сказал президент Казахстана, отметив, что "если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств, что может привести к хаосу. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квази государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк".

С нашей точки зрения, это фундаментальные принципы казахстанской внешней политики – непризнание любых проявлений сепаратизма, неприятие территориальных притязаний и нарушения суверенитета стран, а также твердое следование нормам международного права, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций. Этот подход является, в свою очередь, также важным принципом внутренней политики Казахстана, который ни в каком виде не приемлет сепаратизм и нарушение единства нашей нации.