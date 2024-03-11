Все, что нужно знать об институте суда присяжных

В свете последних громких уголовных дел, в орбиту внимания казахстанцев и СМИ попал вопрос об институте присяжных заседателей.

В связи с этим кандидат юридических наук, руководитель Департамента Судебной администрации РК по Астане Елдос Жумаксанов рассказал все подробности о данном институте.

С 1 января 2024 года до 45 увеличилось количество составов преступлений, по которым могут участвовать присяжные. Раньше было 13.

Считаю, что данный институт очень важен для страны и нашего общества, потому что, по моему мнению, это один из признаков развития гражданского общества и реформ на усовершенствование судебной системы в целом и правоохранительной в частности.

Необходимо отметить, и другой немаловажный, материальный момент.

За каждый день участия присяжному начисляется заработная плата примерно 18 000 тенге, при этом на время участия присяжным за ним сохраняется место работы (ст. 17 Закона).

Ниже постараюсь простыми словами раскрыть, что это такое и как происходит отбор в присяжные.

Институт присяжных заседателей регулируется 2 основными нормативными актами:

- Законом от 16 января 2006 года "О присяжных заседателях" (далее Закон),

- Уголовно-процессуальным кодексом (далее УПК)

Присяжные заседатели (далее присяжные) – это граждане, которым государство путем случайного отбора (ниже расскажу, как происходит отбор и т.д.) для участия в судебном процессе доверило принять решение о виновности или невиновности подсудимого.

Кто может быть присяжным?

Присяжным может быть любой гражданин РК достигший 25 лет, но есть исключения (он прописаны в ст.10 Закона).

Не могут быть присяжным:

1. не достигшие к моменту составления списков присяжных 25 лет;

2. имеющие непогашенную либо неснятую судимость;

3. признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

4. судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;

5. состоящие на учете по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

При этом гражданин может по заявлению отказаться от участия (быть исключенным) если:

1. не владеет языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу;

2. неспособен в силу своих физических или психических недостатков исполнять обязанности присяжных заседателей;

3. лица старше 65 лет;

4. священнослужители.

Более того, судьей, рассматривающим дело освобождает от участия без согласия и обсуждения в рассмотрении дела (ст.640 УПК) следующих лиц:

1. подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовного правонарушения;

2. лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, лица с полной потерей речи, лица с полной потерей слуха и лица с полной потерей зрения;

3. лица с инвалидностью при отсутствии организационных либо технических возможностей по обеспечению их полноценного участия в судебном заседании.

А также, судьей без обсуждения с участниками процесса могут быть освобождены от исполнения обязанностей присяжных по их устному или письменному заявлению:

1. лица старше 65 лет;

2. женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

3. лица, которые в силу своих религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;

4. лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может повлечь существенный вред общественным и государственным интересам (врачи, учителя, пилоты авиалиний и другие);

5. иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании.

Особо отмечу один немаловажный момент.

Часть 4 ст. 640 УПК предусмотрено, что судья (председательствующий по делу) выясняет у кандидатов в присяжные заседатели их информированность об обстоятельствах дела, рассмотрение которого предстоит в суде и вправе освободить от исполнения обязанностей присяжного всякого кандидата в присяжные, чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников, а также по другим причинам, указывающим на возможную необъективность кандидата в присяжные заседатели при его участии в рассмотрении дела в качестве присяжного заседателя. (ч.5 ст.640 УПК).

Учитывая эту норму, позволю себе выразить по этому поводу свое личное мнение.

В последние дни отдельные СМИ опубликовали интервью (по резонансному делу) обеих сторон (потерпевших и подсудимых, их представителей), а некоторые журналисты, юристы, и адвокаты (не имея при этом никакого процессуального отношения к делу) высказали свое мнение по нему.

Свобода слова, право на получение информации, выражение мнения – это незыблемые вещи.

Никоим образом не ставлю под сомнение эти аксиомы, но есть одно но…

Этим правом надо пользоваться разумно. Исходя из принципа "Не навреди". Есть ведь и другие принципы.

Объективность и беспристрастность.

Так вот эти принципы работают только тогда, когда все обстоятельства дела озвучиваются, оглашаются не со слов, а официально, и на основе материалов дела, оформленных надлежащим образом (процессуально).

Предлагаю представителям СМИ и другим (если процесс будет открытым – это решает судья в зависимости от мнения участников процесса) публиковать информацию (факты) озвученные в ходе судебного заседания и/или на основе официальных релизов суда без поспешных выводов и умозаключений.

И в завершение о том, как происходит составление списка в присяжные.

Главное: не суд формирует список.

В рамках информационного взаимодействия, списки кандидатов в присяжные заседатели формируются в "SMART DATA UKIMET" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Суд только запрашивает этот список (указывая лишь необходимое количество присяжных) направляя запрос в "SMART DATA UKIMET".

При успешной обработке запроса, в разделе "Результат запроса" отобразится список основных и дополнительных кандидатов в присяжные заседатели.

В АИАС "Төрелік" поступают готовые списки лиц, уже отобранных по требованиям, прописанным в статье 10 Закона.

Вопрос: Как в Казахстане обеспечивается физическая недоступность, отсутствие контакта присяжных от сторон судебного процесса (иными словами, есть ли какие-то гарантии, что их не подкупят, не запугают, их же не охраняют круглые сутки)?



О присяжных заседателях

Статья 17. Гарантии независимости присяжного заседателя

1. На присяжного заседателя в период осуществления им обязанностей в суде распространяются гарантии независимости судей, установленные законами.

2. Независимость присяжного заседателя при исполнении им обязанностей в суде обеспечивается:

1) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;

2) запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность присяжного заседателя по участию в осуществлении правосудия.

3. Присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять необходимые меры по обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде, поступит соответствующее заявление, а также в случаях, когда будут обнаружены другие свидетельства угрозы безопасности указанных лиц или сохранности их имущества.

Вопрос: Как происходит процесс принятия решения присяжными (это тайное голосование или они каждый из них должен обосновывать свое решение, голосуют ли по каждой статье и т.д.)?

УПК РК, Статья 655. Тайна совещания присяжных заседателей

1. После окончания прений и формулирования вопросов судья и основные присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора.

2. Кроме судьи и присяжных заседателей, присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. Председательствующий вправе объявить перерыв для отдыха присяжных заседателей с выходом из совещательной комнаты, а также по окончании рабочего времени до начала его в следующий день. Делать перерывы в связи с выходными и праздничными днями не допускается.

Статья 656. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате

1. Председательствующий руководит совещанием присяжных заседателей, последовательно ставит на обсуждение подлежащие разрешению вопросы, проводит голосование по ответам и ведет подсчет голосов.

1-1. Председательствующий приводит содержание обвинения; сообщает содержание уголовного закона; излагает позиции государственного обвинителя и защиты; разъясняет порядок заполнения бюллетеней, также порядок голосования на назначение наказания.

2. В совещательной комнате присяжные заседатели вправе получать от председательствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными вопросами.

3. Голосование по основным и дополнительным вопросам проводится тайно и письменно. Судья и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании. Голоса судьи и присяжных заседателей равны.

4. Судья и присяжные заседатели получают для голосования чистые бюллетени со штампом суда, в каждом из которых содержатся следующие слова: "По своей чести, совести и по внутреннему убеждению мой вывод...", по числу подсудимых и по количеству вопросов, на которые они должны ответить. Обеспечивая тайну голосования, каждый из них пишет в бюллетене ответ на вопрос, поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению. Ответ должен представлять собой утвердительное "да" или отрицательное "нет" с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа ("да, доказано", "нет, не доказано", "да, виновен", "нет, не виновен"). Судья и присяжные заседатели опускают свои бюллетени в урну для голосования.

5. После окончания голосования по первому из поставленных вопросов председательствующий вскрывает урну и подсчитывает голоса каждого бюллетеня в присутствии присяжных заседателей, результат подсчета голосов немедленно записывает напротив первого из трех основных вопросов, указанных в вопросном листе.

В таком же порядке присяжные заседатели и судья голосуют последовательно по каждому из основных, а затем дополнительных вопросов, поставленных в вопросном листе.