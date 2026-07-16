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События

Присяжный в Алматинской области получил крупный штраф за неявку в суд

Присяжный в Алматинской области получил крупный штраф за неявку в суд, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:43 Фото: magnific.com
В Алматинской области присяжного заседателя привлекли к административной ответственности за неявку на судебное заседание по уголовному делу об убийстве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области, гражданин входил в основной состав коллегии присяжных, принял присягу и был своевременно уведомлен о дате и времени заседания. Однако в назначенный день он без уважительных причин не явился в суд и не выходил на связь.

В связи с этим председательствующий судья отстранил присяжного от дальнейшего участия в процессе, заменив его запасным заседателем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Позже Карасайский межрайонный суд по административным правонарушениям признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 657 КоАП РК "Неисполнение обязанностей присяжного заседателя". Ему назначили административный штраф в размере 200 МРП, что составляет 865 тыс. тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что друг семьи ответил в суде за насилие, сталкинг и убийство 14-летней девочки под Астаной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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