"Стоп кредит": алгоритм действий по подключению этой услуги

Кредитные мошенники охотятся за персональными данными клиентов банков, микрофинансовых организаций, используя современные методы социальной инженерии и IT-технологии.

С целью снижения количества финансовых преступлений в Казахстане разработали специальный механизм защиты, в рамках которого каждый гражданин может самостоятельно вводить самостоятельный запрет на получение новых кредитов. Как это сделать, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

Самозапрет на выдачу займов ("Стоп кредит" или "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов на 6 месяцев") – это добровольный отказ человека от получения новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Установить такой запрет может только сам заемщик. Когда используется данная опция, в кредитной истории заемщика появляется отметка о том, что он решил временно отказаться от получения кредитов. Кредитная организация, запрашивая данные из кредитных бюро, видит такую отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту. При этом ограничение не касается ломбардов, а также других организаций, которые не оценивают кредитную историю своих клиентов.

Внимание: если после установления самостоятельного запрета на оформление кредитов на имя человека оформляется заем без его ведома, задолженность автоматически аннулируется.

Как воспользоваться услугой "Стоп кредит"?

"Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов на 6 месяцев" является защитой от кредитных мошенников и доступна на сайте egov.kz и в приложении е-GOV mobile.

Для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:

зайти на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;

на главной странице сайта выбрать раздел "Сервисы" - "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на 6 месяцев" - "Заказать услуги онлайн";

заполнить все обязательные поля и подписать заявку посредством ЭЦП.

Фото: egov.kz

С телефона также можно подключить данную услугу:

зайдите в приложение е-GOV mobile посредством ЭЦП, короткого кода или Face ID/Touch ID;

перейдите в раздел "Услуги", далее необходимо выбрать "Налоги и финансы";

в меню нужно выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на 6 месяцев";

подпишите свое согласие на оформление услуги с помощью ЭЦП-ключа.

Фото: egov.kz

Внимание: услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов на 6 месяцев" можно отключить в любое время. И важно не передавать свой ЭЦП-ключ посторонним людям!

Соблюдайте цифровую гигиену!

Придерживайтесь простых мер безопасности, чтобы не попасть в ловушку финансовых мошенников:

не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т.д.);

не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;

не сообщайте CVV/CVC-коды на обратной стороне вашей банковской карты;

не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;

используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;

включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;

будьте осторожны при открывании вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;

избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);

не осуществляйте банковские операции через общественный WI-FI.

Если же вы все-таки раскрыли информацию о своих персональных данных, либо ваши данные, в результате утечки, оказались у третьих лиц, то нужно срочно заблокировать свои карты и поменять пароли от личного кабинета в банковском приложении, от электронной почты, аккаунтов в соцсетях. И непременно обратитесь в свой банк, а также правоохранительные органы, если мошенники успели снять деньги с вашего счета. Карточку банк заблокирует и перевыпустит новую.