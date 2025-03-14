"Стоп кредит": как защитить себя от мошенников и фиктивных кредитов

Современные технологии сделали процесс получения кредитов проще, но, к сожалению, этим пользуются и мошенники. Они могут оформить заем на ваше имя, используя украденные персональные данные или даже взломав вашу учетную запись в онлайн-банкинге.

Чтобы защитить граждан от подобных ситуаций, в Казахстане введена государственная услуга "Стоп кредит" (добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов).

Согласно данным АО "Первое кредитное бюро", на сегодняшний день 1,6 млн казахстанцев самостоятельно подали заявку на установление добровольного запрета по оформлению кредитов и микрозаймов.

О преимуществах данного сервиса Zakon.kz рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Что такое "Стоп кредит" и как он работает?

"Стоп кредит" – это бесплатная государственная услуга на портале eGov.kz и в мобильном приложении е-GOV mobile, с помощью которой граждане могут временно наложить запрет на выдачу кредитов и микрозаймов на свое имя без ограничений по кратности и срокам действия, то есть на неограниченное количество времени. Установить такой запрет может только сам заемщик. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов.

Как это работает?

Вы оформляете запрет через eGov.kz или eGov Mobile.

Кредитные бюро фиксируют ваше решение в базе данных.

Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие запрета перед одобрением кредита.

Если у вас стоит "Стоп кредит", банк или МФО откажет в выдаче займа, даже если мошенник попытается оформить его на вас.

Напомню, что с 1 сентября 2024 года введены в действие законодательные поправки по обязанности банков и МФО списывать задолженность по кредиту в случае его выдачи при наличии информации в кредитной истории заемщика о добровольном отказе от кредитов. То есть, если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО – обязан будет списать задолженность по кредиту и микрозайму.

Внимание! В случае установления добровольного отказа от кредита рекомендуется периодически проверять его наличие в кредитной истории. Если в период установления данного сервиса на ваше имя будет оформлен кредит, то банк или МФО обязаны его списать.





Как воспользоваться услугой "Стоп кредит"

Для того чтобы воспользоваться услугой через смартфон, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Также можно подключить данную услугу через компьютер:

зайдите на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;

на главной странице сайта выберите раздел "Сервисы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком" – "Заказать услугу онлайн";

заполните все обязательные поля и подпишите заявку посредством ЭЦП.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

От чего защищает сервис "Стоп кредит"?

Оформление кредита мошенниками по вашим украденным персональным данным. К примеру, вы потеряли удостоверение личности или его данные попали в руки мошенников. Они оформляют кредит в банке или МФО, пользуясь онлайн-заявками. Если у вас стоит "Стоп кредит", система не позволит выдать заем – кредитная организация автоматически откажет в оформлении. Оформление займа через взломанный онлайн-банкинг. К примеру, мошенники получили доступ к вашему онлайн-банкингу (через фишинговые сайты или утекшие базы данных). Обычно они могут оформить кредит на ваше имя в пару кликов. Однако с активным "Стоп кредитом" даже взломанный аккаунт не поможет – заем не будет одобрен. Кредитные аферы с участием "псевдобанкиров". К примеру, вам звонят якобы "из банка" и сообщают, что кто-то пытается взять кредит на ваше имя. Они убеждают вас перевести деньги или оформить кредит на себя и "перевести на безопасный счет". Если вы заранее подключили услугу "Стоп кредит", то мошенники не смогут оформить заем даже заполучив ваши данные. Психологическое давление со стороны мошенников или знакомых. К примеру, вам звонит "финансовый консультант" или друг, который уговаривает взять кредит под предлогом "выгодного бизнеса". Вы не хотите этого делать, но вам сложно отказаться. Если вы подключили сервис "Стоп кредит", то он автоматически блокирует выдачу онлайн – кредитов, чтобы даже в случае давления никто не смог оформить заем на ваше имя.

ВНИМАНИЕ! Кредитные мошенники всегда охотятся за персональными данными клиентов банков, микрофинансовых организаций, используя современные методы социальной инженерии и IT-технологии.

Поэтому всегда соблюдайте цифровую гигиену, в том числе основные правила безопасности:

Не сообщайте никому свои персональные данные (паспорт, ИИН, номер карты, CVV-код).

Не переходите по сомнительным ссылкам в SMS, мессенджерах или e-mail – это могут быть мошеннические сайты.

Включите двухфакторную аутентификацию в интернет-банке (чтобы войти в приложение, требовался дополнительный код).

Регулярно проверяйте свою кредитную историю через Бюро кредитных историй.

Если вы не планируете брать кредит в ближайшее время, оформите самозапрет на выдачу займов через eGov.kz – это бесплатно и занимает всего пару минут. Добровольный отказ от получения кредита (сервис "Стоп кредит") сможет уберечь вас от огромных финансовых проблем, если даже ваши данные попадут в руки мошенников.