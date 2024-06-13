Как уберечь пожилых людей от фишинга и вишинга

О том, как защитить пожилых граждан от уловок злоумышленников, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Люди старшего поколения уязвимы перед современными видами мошенничества с элементами социальной инженерии, к примеру, фишингу или вишингу.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники "выуживают" конфиденциальные данные пользователей. Для этого мошенники используют такие инструменты, как фишинговые сайты, e-mail рассылки, всплывающие окна, таргетированную рекламу. Пользователи, переходя по ссылкам, открывают вредоносные вложения, тем временем злоумышленники выманивают у них личные платежные данные.

Вишинг – это тоже разновидность мошенничества, один из распространенных способов кражи средств со счетов граждан, когда злоумышленники используют для обмана граждан телефонную коммуникацию.

Мошенники активно применяют сервисы подмены телефонных номеров, поэтому они могут легко подделать даже 4-значный номер колл-центра любого банка. Рассмотрим разные ситуации, в которые могут попасть пожилые люди.

"Безопасный" счет

Злоумышленники могут позвонить пенсионерам и, представляясь работниками банка, сообщить, к примеру, что с их карточки кто-то пытается вывести деньги. Для того чтобы воспрепятствовать этому, клиенту необходимо срочно перевести средства на безопасный счет. Следом они уточняют, умеет ли пожилой человек пользоваться интернетом и, в частности, мобильным банкингом, дают инструкции, как перевести дистанционно свои деньги, предлагают скачать то или иное приложение на телефон, либо же советуют незамедлительно перевести средства через банкомат. При этом мошенники торопят и оказывают психологическое давление.

Совет: Телефонные мошенники делают все возможное, чтобы им поверили. Первое, что необходимо сделать, – это объяснить пожилым родственникам, почему важно сразу же прервать разговор, сообщить о звонке близким либо же самостоятельно позвонить в банк, в котором они обслуживаются. Контактный номер банка можно найти на оборотной стороне карточки.

Ни в коем случае нельзя выполнять никаких инструкций звонящих: переводить деньги, устанавливать сомнительные приложения (к примеру, AnyDesk), переходить по ссылкам из SMS-сообщений по требованиям лжесотрудников финансовых организаций.

Никому нельзя сообщать свои персональные данные, реквизиты карточки: CVC/CVV-код (трехзначный код, указанный на обороте платежной карты), коды подтверждения, ПИН-коды. Нужно помнить, что банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать данную информацию по телефону.

Фото: Zakon.kz

Оформление подставного кредита

Если звонят якобы из банка и уточняют, подавал ли клиент заявку на оформление кредита на N-ную сумму. Так мошенники обычно пытаются от чужого имени взять кредит. Схема злоумышленников такая же, как и в первой ситуации: необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные. После скачивания программы на телефон клиента приходит SMS или push-уведомление, либо сообщение по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает, что, к сожалению, кредит успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам. Далее следует инструкция: для защиты денег необходимо эти средства перевести на другой счет, который продиктует мошенник.

Совет: Нужно позвонить или посетить отделение банка, в котором якобы оформлен кредит, и как можно скорее написать официальное заявление с просьбой разобраться в ситуации. Обязательно в банке должны дать копию заявления с входящим номером.

Номер, с которого звонили мошенники, нужно передать службе безопасности банка, а также обязательно написать заявление в правоохранительные органы.

"Фейковый" перевод

Еще одна мошенническая схема связана с денежным переводом. Клиенту приходит SMS о зачислении определенной суммы денег на банковскую карту. Следом ему звонят с неизвестного номера и сообщают, что деньги-то переведены ошибочно, и просят совершить обратный перевод. Мошенники "давят" на жалость и рассказывают множество подробностей о себе, говорят, что это якобы их последние деньги, они потеряли работу, средства нужны на лечение и все в этом духе. Это сигнал к тому, что потенциальную жертву попросту пытаются отвлечь. Иногда звонящие даже предлагают оставить небольшую часть средств у себя – так сказать бонус "за беспокойство".



Совет: Мошенники могли указать счет потенциальной жертвы для получения оплаты якобы за продажу товара на торговой площадке. Если поддаться их уговорам и совершить перевод, то можно не только остаться без денег, но и нажить себе дополнительные проблемы. Ведь потенциальный покупатель, не получив товар, может обратиться в правоохранительные органы. А получатель денег окажется первым подозреваемым.

Поэтому, если неизвестные перевели на счет пожилого лица некую сумму, то ни в коем случае нельзя переводить ее обратно и нельзя снимать средства. С ошибочным переводом помогут разобраться только в банке, нужно позвонить к ним на горячую линию.

Звонки якобы от правоохранительных органов

Мошенники могут позвонить вашему пожилому родственнику и представиться служителями закона, сообщив "плохую новость". Например, что у знакомого, друга или родственника неприятности: попал в ДТП, сбил человека, находится в больнице или участвовал в терактах. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия – необратимыми. Решить вопрос может некоторая сумма. С одной стороны, достаточно внушительная, чтобы произвести впечатление, с другой – не такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя было быстро заплатить. В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать свои последние деньги, только бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.



Совет: Лучше всего в этот момент начинать задавать вопросы. В каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый? Какую статью ему вменяют? Когда было совершено деяние? В какой больнице он находится? Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию МВД РК и в районное отделение полиции. Ни в коем случае нельзя паниковать и тем более переводить деньги на счета незнакомцев.

Полезные рекомендации

Объясните пожилым людям, что не нужно безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или социальных служб.

Нужно помнить, что банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут звонить первыми, чтобы спросить персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.

Если звонящие обращаются по имени и отчеству и знают адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Эти данные можно получить разными способами, они даже находятся в открытом доступе, в интернете.

Обязательно нужно спрашивать ФИО и должность сотрудника и перепроверить информацию. Лучше позвонить сыну или дочери, либо же пожилые лица могут самостоятельно обратиться на горячую линию или в колл-центр организации, от имени которой звонят якобы ее представители.

Если звонит близкий человек с незнакомого номера и говорит, что попал в беду, просит перевести ему деньги, лучше завершить разговор и перезвонить ему, самостоятельно набрав номер из телефонной записной книжки.

Никогда и никому нельзя сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, срок ее действия, CVC/CVV-код, кодовое слово и остаток денежных средств.

И еще – нельзя переходить по ссылкам, которые приходят на телефон, они могут быть фишинговыми. Иногда плохое зрение не позволяет разглядеть адресную строку, и невнимательность может привести к тому, что через вредоносную ссылку на устройство может быть установлена шпионская программа, которая будет передавать мошенникам всю информацию о пользователе смартфона.