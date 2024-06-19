Тарифные и нетарифные ограничения по импорту: взгляд юриста

Правовой анализ государственных мер, нацеленных на защиту внутреннего рынка и развитие собственного производства.

Работая с местными и иностранными клиентами-импортерами по экономическим вопросам, юристы нашей адвокатской конторы все чаще сталкиваются с ситуациями, требующими более глобального подхода, чем применение "тактических" юридических мер и инструментов. Такими являются вопросы экономической политики государства, которые со своего "макроуровня" оказывают прямое влияние на предпринимательский "микроуровень". И именно они, в конечном счете, создают те или иные особенности а, порой, и неудобства для бизнеса наших клиентов. Попробуем сделать небольшой экономико-правовой анализ таких факторов.

Государственные меры, которые напрямую затрагивают интересы предпринимателей, можно условно разделить на тарифные и нетарифные:

• Тарифные – регулирование импорта посредством введения, изменения или отмены тарифов (к примеру, недавно в США объявили о поднятии с 25% до 100% ввозной пошлины на китайские электромобили).

• Нетарифные – эти меры прямо не определяют размеры таможенных ставок и иные налагаемые на импортера пошлины, а регулируют импорт другим способом. Пример – запрет на ввоз пшеницы в РК в августе 2023 года.

Введение подобных ограничений обычно осуществляется государством в двух целях – для защиты внутреннего рынка и стимулирования производства, а также с политическими целями, которые в этом анализе рассматривать не будем.

При этом, с точки зрения нормативной базы можно ознакомиться, к примеру, с Соглашением о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 2008 года, подписанным Казахстаном, Россией и Беларусью, а также Комиссией Таможенного союза, согласно которому применение мер в отношении импорта осуществляется сторонами скоординировано.

Приведем примеры наиболее явных и распространенных тарифных и нетарифных ограничений импорта:

Тарифные

В Казахстане:

• Увеличение таможенных пошлин на товары легкой промышленности (до 25%) и мебель (до 25%) для стимулирования местного производства;

• Увеличение пошлин на ряд видов сельскохозяйственных продуктов (вплоть до 30%) также для поддержки отечественных производителей.

Иностранный опыт:

• На "взлет" продаж электромобилей китайских автопроизводителей в США ответили повышением таможенных пошлин на их ввоз до 100%. Данная мера, очевидно, нужна не только для стимулирования внутреннего производства электромашин, но и для создания заградительных барьеров Китаю в доступе к американскому рынку, как к самому крупному в мире.

• Европейский союз и США ввели ряд повышенных таможенных пошлин на дешевую сельскохозяйственную продукцию и текстиль из Китая, Индии, Турции.

Нетарифные

В Казахстане:

• Введение утилизационного сбора. В 2016 году в Казахстане ввели утилизационный платеж, повысив цены на импортируемые машины и простимулировав местное производство автомобилей;

• Открытие новых, в том числе и совместных, промышленных предприятий (к примеру, в 2020 году – завода Hyundai Trans Kazakhstan). Эта мера поддержки отечественного производства позволила создать новые рабочие места и снизить зависимость от импорта автомобилей.

Иностранный опыт:

• Строительство заводов General Motors и MAN в целях развития собственной автомобильной промышленности в Узбекистане, что уменьшило зависимость от импорта и создало новые рабочие места;

• В Беларуси – совместное предприятие "Белджи" с китайской компанией Geely. Автосборочный завод, причем на нем используется часть белорусских компонентов.

Кроме того, нельзя не затронуть вопрос санкций, применяемых условным "западным" миром в отношении России. Казахстан эти санкции прямо не коснулись, но мы, будучи одним из ключевых торговых партнеров РФ, не могли не ощутить на себе последствия. Причем, если данные санкции вначале были более политическими, чем экономическими, то к настоящему времени они стали полноценным инструментом нетарифного регулирования и давления, который прямо сказывается на десятках отраслей, как в самой России, так и во многих других странах, прямо или косвенно с ней взаимодействующих, включая Казахстан.

Углубляться в виды и направления этих мер регулирования не будем по причине их большого объема, отметим лишь, что все они направлены на создание максимальной экономической изоляции России от остального мира. И это опять-таки сказывается на нашей стране, в связи с наличием большого количества предприятий с российским капиталом и транзитных контрактов по ввозу в РФ или Беларусь товаров через Казахстан.

Казахстан исторически находится в таком географическом положении, при котором он испытывает на себе политическое и экономическое влияние всех мировых культур и экономик – Европы/США на западе, России на севере, Китае на востоке, арабского мира на юге. Такое положение, а также наличие громадных запасов природных ресурсов ставят нас в сложное положение, создавая большой соблазн оставаться мировой "бензоколонкой", не развивая никакого собственного производства, а занимаясь лишь экспортом. Однако, этот подход в долгосрочной перспективе приведет к ослаблению экономики страны.

Ограничения импорта, как заградительные меры, позволяют создавать условия для развития и укрепления собственного производства, в том числе через строительство и развитие мощностей для глубокой переработки минеральных ресурсов, что является одним из важных факторов экономической безопасности. Помимо этого, вокруг промышленных предприятий создается инфраструктура, обеспечивается занятость населения, отлаживаются новые рынки, что благоприятно сказывается на целом ряде сопутствующих отраслей.

Конечно же, тарифные и нетарифные ограничения непопулярны среди населения и в краткосрочном периоде вызывают у общества непонимание и раздражение. Однако в долгосрочной перспективе они приносят существенно бОльшие плоды, в том числе и посредством развития образовательных учреждений для подготовки новых кадров для своих предприятий и т.д.

В качестве вывода можно также отметить, что крупным международным инвесторам не будет интересно вкладывать в нашу страну в ситуации, когда мы не сможем предоставить необходимую инфраструктуру для развития проекта. А это и законодательство, и бизнес-климат, и квалифицированные кадры, и качественные коммуникации, и целый ряд других условий, которые инвестор изучает при анализе перспективности вложений. И многие из этих факторов напрямую зависят от того, какую заградительную и защитную политику собственного производства проводит государство.