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Казахстан по-прежнему зависит от импорта сахара: АЗРК привело неутешительную статистику

сахар, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:54 Фото: pixabay
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) завершило анализ рынка сахара в Казахстане. По итогам 2025 года 70,4% сахара на внутреннем рынке пришлось на импорт, тогда как отечественное производство обеспечило 29,6% потребления, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как говорится в публикации Агентства за 13 августа 2026 года, несмотря на меры по развитию отрасли Казахстан по-прежнему зависит от поставок сахара из-за рубежа.

Значительная часть внутреннего спроса покрывается за счет переработки импортного тростникового сахара-сырца и поставок готового импортного сахара.

При этом ряд показателей Комплексного плана развития сахарной отрасли на 2022-2026 годы и Концепции развития агропромышленного комплекса пока не достигнут. Речь идет, в частности, о посевных площадях сахарной свеклы, ее урожайности, производстве сахара и уровне самообеспеченности рынка.

К сожалению, даже рекордный урожай сахарной свеклы в 2024 году не позволил полностью загрузить отечественные перерабатывающие предприятия.

Как отмечают в АЗРК, их мощности во многом ориентированы на переработку импортного тростникового сахара-сырца. В результате сохраняется дисбаланс между производством сырья и перерабатывающими мощностями.

Агентство также указало на необходимость усилить контроль за торговлей сахаром через товарные биржи. В частности, у некоторых отечественных производителей рост производства не сопровождался увеличением объемов продаж через биржи.

Кроме того, специалисты отметили случаи, когда импортный сахар впоследствии вывозился в третьи страны. В АЗРК считают, что необходимо дополнительно оценить влияние таких поставок на обеспечение внутреннего рынка.

По итогам анализа агентство вынесло девять уведомлений оптовым продавцам сахара по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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