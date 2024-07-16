Кое-что для продавцов о маркетплейсах

Уважаемые дамы и господа, уважаемые предприниматели! Возможно, и вам уже довелось выставлять свои товары на продажу на таких площадках, как магазин Kaspi, Ozon, Wildberries и других, которые мы будем далее называть "маркетплейс", имея ввиду, в первую очередь, площадку магазина Kaspi.

И эта заметка как раз о таких продажах.

По общему порядку продаж через маркетплейс продавец, чтобы выставить свой товар на продажу, должен завести карточку товара, указав при этом, есть ли у него зарегистрированный товарный знак и, если есть, подтвердив это документально. Если знак есть, его регистрация подтверждена документально, то другие продавцы того же товара уже не смогут присоединиться к этой же карточке, а если регистрации нет или она не указана, можно добавить себя как еще одного продавца этого товара.

Наверное, вы не раз видели, что продавцов нужного вам товара несколько, и могли выбрать одного из них. Все вроде бы работает хорошо, но, как оказалось, может возникнуть и такая ситуация, которую мы опишем, не называя имен и товарного знака.

"Продавец А" заполнил карточку товара, не указав имеющуюся регистрацию товарного знака на его имя. К этой карточке присоединились еще несколько продавцов такого же товара ("Новые продавцы"), причем некоторые из них даже не использовали на этом товаре зарегистрированный товарный знак "Продавца А".

Эти "Новые продавцы" не знали о регистрации товарного знака при их присоединении, а на вопрос одного из них о регистрации менеджер магазина Kaspi ответил, что раз товарный знак не указан в карточке, то регистрации нет, и к этой карточке можно свободно присоединяться. Новые продавцы присоединились, а спустя некоторое время "Продавец А" предъявил им претензии касательно незаконного использования его товарного знака и потребовал значительной компенсации, пригрозив потребовать через суд еще большей суммы.

Претензия была основана на том, что одним из видов использования товарного знака является его использование в рекламе, и даже если саму рекламу "Новые продавцы" не производили и не размещали, их присоединение к существующей карточке является присоединением к уже существующей рекламе. При этом не имеет значения, есть ли зарегистрированный товарный знак на самих товарах или их упаковке. Важно то, что в уже существующей карточке товара этот знак заявлен "Продавцом А", он явно обозначен и, возможно, успешная продажа товаров обусловлена именно его наличием (а может быть, и нет).

Аналогичная ситуация может возникнуть и в том случае, когда на дату создания карточки товарный знак еще не был зарегистрирован, но все присоединившиеся продавцы автоматически станут нарушителями прав на товарный знак после регистрации указанного в карточке товарного знака.

На наш взгляд, формально владелец товарного знака имеет право требовать прекращения использования его товарного знака или знака сходного до степени смешения, "открепления" "Новых продавцов" от этой карточки.

Вместе с тем возникают вопросы относительно возможного злоупотребления правом.

"Продавец А" мог не случайно, а намеренно не указать наличие товарного знака и выждать некоторое время, зафиксировав факты присоединения "Новых продавцов" к открытой им карточке. Затем обраться к ним с претензией, как это было в известном нам случае.

"Продавец А" мог не иметь на дату открытия карточки зарегистрированного товарного знака, а получив такую регистрацию мог не сразу уведомить других добросовестных продавцов о ее получении, и опять-таки предъявить им претензии.

Ответственности за неуведомление о наличии или появлении регистрации нет, что открывает возможности злоупотребления правом.

Что делать в таком случае?

Наиболее безопасным, наверное, советом будет заводить свою собственную карточку товара с зарегистрированным товарным знаком на свое имя или на имя иного лица, которое даст вам лицензию на использование этого товарного знака, если его товары были законно выпущены в оборот в Казахстане. Особенно аккуратно нужно относиться к этому при ввозе товаров в Казахстан из-за границы, и особенно из-за пределов Таможенного союза.

В любом случае, если регистрация товарного знака в карточке не указана, нужно перепроверить это – сделать поиск по зарегистрированным товарным знакам и поданным на регистрацию заявкам. Не можете это сделать сами, обратитесь к специалистам. Мнение менеджера, пусть даже и отзывчивого и компетентного, может быть неверным, хотя бы потому, что его информация устарела.

Конечно, хорошо бы, чтобы маркетплейсы сделали обязательным условием указание в карточке наличия или появления регистрации товарного знака, но это пожелание, и даже такое требование не является панацеей и защитой от возможных претензий владельцев товарных знаков.

Свои знаки, конечно, нужно регистрировать, и делать это без опозданий, не ждать, когда это сделает кто-то другой уже на свое имя.

Это мысли вслух, каждый случай нужно рассматривать отдельно. А пока будьте осторожны и успехов вам в бизнесе!