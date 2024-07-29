Эксперт о работе Департамента Судебной администрации по городу Астане

В начале 90-х вопросы материально-технического и кадрового обеспечения судов находились в ведении Министерства юстиции.

Несмотря на сложные экономические условия, Президиумом Верховного Совета в 1993-м приняты меры по улучшению материально-технического обеспечения судов.

В 2000-м с целью усиления независимости судебной системы создан Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде.

Ему переданы полномочия по обеспечению деятельности судов.

В 2010-м Комитет был упразднен.

Его функции и полномочия были возложены на Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

Департамент помимо администрирования бюджета и развития инфраструктуры судебной системы занимался:

кадровыми и организационно-правовыми вопросами;

цифровизацией;

взаимодействием с госорганами и обществом;

оказанием госуслуг.

Этими вопросами Департамент занимался 12 лет.

Необходимо отметить, что с 2020-го года СА (а на местах Администраторы) стал подключаться к аналитике, взаимодействовать с центральными госорганами, предлагать поправки в законы и многое другое.

Но статус и полномочия Департамента и его подразделений не позволял в полной мере реализовать задачи и преобразования для улучшения работы судов.

В декабре 2022-го Департамент преобразован в Судебную администрацию Республики Казахстан, а его территориальные преобразованы в Департаменты.

В Указе Президента РК прямо закреплено, что Задачами Судебной администрации являются:

Формирование государственной политики в сфере судебного администрирования; Создание условий для независимого отправления правосудия; Разработка системных реформ по совершенствованию судебной системы.

Таким образом, Департаменты на территории помимо обеспечения судов, непосредственно занимаются анализом обобщением судебной практикой при непосредственном взаимодействии с судьями коллегий.

Образование Департаментов Судебной администрации позволило председателям судов всех уровней сконцентрироваться только на отправлении правосудия и освободить от выполнения несвойственных им функций.

Как и должно быть.

Наделение такими полномочиями Судебной администрации способствует правосудию стать эффективным и мобильным для всех участников судебных процессов.

По моему мнению, судьи должны заниматься только отправлением правосудия.

Всем остальным на местах должны заниматься Департаменты, а Судебная администрация РК как вышестоящий орган реализовывать задачи в соответствии с Указом главы государства.

Судебная система в лице Верховного Суда РК в целях реализации Посланий главы государства инициирует проекты, которые позволят в последующем улучшить судопроизводство и сформировать единообразную практику.

А реализацией этих проектов будет заниматься именно Судебная администрация, в том числе и через территориальные органы – Департаменты.

В этом, так же и проявляется независимость судей в осуществлении правосудия.

Все инициативы и начинания судей г. Астаны эффективно реализуется через Департамент.

В частности работа по развитию медиации.

Для эффективной реализации этого проекта Департаментом активно взаимодействует с местными органами исполнительной власти.

Так, в рамках сотрудничества акиматом был произведен ремонт Центра примирения.

И на сегодня там созданы все условия для разрешения спорных, а иногда даже и конфликтных ситуаций, не доводя их до суда.

Показатели об этом свидетельствуют.

Создание Судебной администрации и Департаментов на местах позволило полностью переформатировать работу и взаимодействие с гос.органами.

Ранее, местные исполнительные органы по вопросам не касающихся судопроизводства (проведение совместных мероприятий, предоставление информации и т.д.) обращались напрямую председателям, теперь же все обращения направляться в Департамент Судебной администрации.

Указом главы государства от 15 мая в двух регионах страны – Астане и Шымкенте – объединили гражданские и уголовные суды.

В городе Астане есть только 2 суда, и теперь они именуются:

межрайонный суд по гражданским делам

межрайонный суд по уголовным делам.

Если ранее было 4 суда в каждом районе и для каждого суда, куда граждане могли подавать иски, то на сегодня их объединили и теперь граждане, не бегая по городу: сдают иски, получают необходимые документы и консультацию и т.д. - в одном месте.

Гражданам больше не откажут в принятии заявления из-за территориальной неподсудности и не будет "футбола".

Да и госпошлину оплачивать стало гораздо проще, не нужно искать реквизиты налогового органа каждого района.

Выровнялась нагрузка у судей, ведь раньше судьи густонаселенных районов (район Есиль) рассматривали в два раза больше дел.

Необходимо отметить, что на сегодня принято решение о создании шестого района в Астане – "Сарайшык".

В случае, если бы осталось деление судов к привязке по районам, то образование 6 района повлекло бы необходимость создания 2-х райсудов (уголовной и гражданской юрисдикции), а это + еще 2 здания и т.п..

С учетом этого, считаю, что инициатива Верховного Суда РК и Судебной администрации и поддержка главы государства полностью себя оправдала.

Положительный опыт Астаны в будущем повлияет и на его распространение в регионы.

Более того, объединение судов способствует достижению единообразия судебной практики.

И еще

По итогам объединения было принято решение о создании единого централизованного архива судов города Астаны.

На сегодня юридически и фактически он создан.

Утвержден штат, набран персонал и он функционирует.

Его создание не потребовало расходование бюджетных средств, и кадры мы заполнили за счет внутреннего перераспределения.

Планы

Первое – это конечно 100% исполнительская дисциплина (своевременная выдача решения и исполнительного листа, направление испол листа, безупречная работа Call – центра).

И мы над этим работаем.

Могу с уверенностью сказать, что количество нарушений уменьшилось в разы.

Обучаем, разъясняем.

Со стороны Руководства ДСА работа в этом направлении ведется на ежедневной основе.

Ведется мониторинг и каждый факт для нас как ЧП.

Не все зависит от нас.

Например, по фактам необоснованных отказов в возбуждении исполнительных производств тесно сотрудничаем с региональной палатой ЧСИ.

Принимаем непопулярные меры – как направление на наказание, а впоследствии будем ставить вопрос и о лишении лицензии.

Второе

Использование цифровизации в работе.

На сегодня в судах столицы реализуются два пилотных проекта.

Электронная очередь – когда гражданину пришедшему в суд и сканируя свое уд.личности – выдается талон, где указана ФИО специалиста и номер зала.

А секретарю с\з приходит уведомление в Төрелик о явке сторон.

2. В суде по уголовным делам протестирована новая платформа для проведения дистанционных судебных заседаний, которая показала свою работоспособность. Ведутся работы по усовершенствованию и уверен, что в ближайшем будущем ее запустят по стране.

Третье.

Кадры, а точнее текучесть кадров.

Особо остро этот вопрос стоит в столице.

Именно в этих регионах у специалиста больше шансов найти работу в юрфирмах, банках или центральных гос.органах.

Руководство СА конечно в курсе имеющейся проблемы.

Но и здесь тоже не все зависит от нас.

Специалисты относятся к государственным служащим и входят в номенклатуру АДГС и соответственно квалифицированные требования и размер оплаты устанавливают они.

Все нюансы раскрыть не могу, но руководство СА работает над этим вопросом.

Эта работа длительная и кропотливая, требующая внесения поправок во многие законодательные акты.

Департамент в свою очередь дабы стимулировать наших специалистов предоставляет места в общежитии, организовало развозку на место работы, поощряем грамотами и благодарственными письмами в адрес родителей.

И в завершении хотел бы добавить, что улучшение судопроизводства требуется постоянно, потому что мир не стоит на месте, развивается, и развиваться, конечно, и совершенствоваться должна и судебная система и судопроизводство в лице Судебной администрации РК.