О кадровой работе в Департаменте судебной администрации по Астане

Руководитель Департамента судебной администрации (ДСА) по Астане Елдос Жумаксанов рассказал о кадровой работе.

Ранее я уже писал о Департаменте судебной администрации и о плюсах нововведений. Сегодня приведу некоторые цифры по кадрам и далее продолжу знакомить вас с цифрами, целями и их реализации через показатели нашей работы.

По штату в ДСА 423 сотрудника (в эту цифру входят ведущие и главные специалисты, секретари судебного заседания и приставы). Заполняемость кадров это непрерывный процесс. Как говорится: "Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше".

Люди уходят, потому что:

– повысили по службе;

– пригласили в центральный или местный госорган;

– переехали в другой город, потому что супруг/супруга получил назначение (повышение) в другой регион;

– и, конечно, нашел более высокооплачиваемую работу в частной структуре.

На сегодня у нас 23 вакансии, но при этом из них 13 – вакансии приставов (думаю, до конца августа мы на 99% заполним штат).

Запустили проект "Путь в столицу" – о нем и его итогах сообщу отдельно.

Заполняемость

Есть два вида конкурса: общий и внутренний.

Во внутреннем конкурсе могут участвовать специалисты, уже работающие в судебной системе (в том числе и из регионов), и зачастую специалисты переводятся на должность выше (ведущий – главный специалист).

Соответственно, пройдя по внутреннему конкурсу, освобождаются места нижестоящей категории, и тут возникает необходимость объявления общего конкурса.

Участвовать в общем конкурсе может выпускник, госслужащий или работник из частной структуры при соответствии двум требованиям:

1. Диплом о юридическом образовании;

2. Наличие положительного (действующего) результата тестирования Агентства госслужбы.

Более того, ДСА активно сотрудничает и с местным исполнительным органом. Ежегодно акимат (его структурное подразделение) выделяет квоту для обеспечения занятостью граждан столицы. На 2024 год выделено 60 мест для работы в судах по программе "Общественник" и 30 мест по программе "Молодежная практика".

По программе "Общественник" не требуется предварительная профессиональная подготовка работника. Продолжительность участия в общественных работах составляет не более 12 месяцев.

Право на участие в общественных работах имеют:

– зарегистрированные безработные;

– студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время;

– лица, не обеспеченные работой в связи с простоем.

Программа "Молодежная практика" предназначена для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

На молодежную практику направляются зарегистрированные безработные в возрасте не старше 35 лет в течение пяти лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики составляет не более 12 месяцев. Для получения направления необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства. Эти вакансии заполнены на 99%.

В этом году дополнительно по инициативе Центра трудовой мобильности акимата г. Астаны запустили проект по привлечению учеников школ/студентов (16+) в качестве работников по программе "Общественные работы для учащейся молодежи" на летний каникулярный период (30 мест).

Эта практика позволит уже определиться с будущей профессией.

ЗП (на руки) по программе:

"Общественник" – 109 800 тенге

"Молодежная практика" – 87 000 тенге

"Общественные работы для учащейся молодежи" – 79 000 тенге (при 7-часовом рабочем дне).

Таким образом, действующих сотрудников в ДСА – 655 человек. Это если не считать примерно 207 (по штату – 226) действующих судей. Ведь на ДСА тоже лежит обязанность начислять заработную плату судьям, формировать приказы на отпуск и иные документы. Теперь, я думаю, не сложно представить, какой объем документооборота в день составляет только кадровая работа.

Ну и, к примеру, в день на мое имя примерно через базу "Төрелік" (входящую и исходящую канцелярию) поступают по 50 документов и + Е-Өтініш примерно 15-17. Может, конечно, и немного, но и этот объем надо не только просто отписать, но и вникнуть, а в последующем обеспечить качественное исполнение и в срок.

Таким образом, действующих сотрудников в ДСА – 520 человек.