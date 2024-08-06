Голосовые роботы: как мошенники обманывают граждан

В арсенале у социальных инженеров много приемов, основанных на применении психологических манипуляций, элементов социологии, а также современных технологий. Один из них – запугивание.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев рассказал Zakon.kz о мошенническом методе с использованием голосовых роботов.

Злоумышленники, обзванивая потенциальных жертв, стараются вызвать у них чувство тревоги, неуверенности и страха. И чтобы голос выглядел правдоподобнее, злоумышленники используют голосовых роботов.

Как известно, человек в состоянии паники теряет возможность мыслить рационально, им овладевают сильные эмоции. Мошенники давно и успешно применяют методы социальной инженерии, цель которой "взломать" людей, чтобы получить у них необходимую конфиденциальную информацию и выкрасть средства со счетов или оформить подставные кредиты. Для того, чтобы сподвигнуть собеседника на различные действия, преступники используют определенные техники и набор слов, а также оказывают постоянное давление. Они могут требовать держать втайне телефонную беседу, мотивируя это тайной следствия, и т. п. Все это должно служить "красным флагом" и предостережением.

Часто на уловки социальных инженеров попадаются граждане преклонного возраста, молодежь, а также эмпатичные и ведомые люди, которые поддаются внушению и всегда готовы прийти на помощь другим.

Посредством IP-телефонии злоумышленники подделывают любые номера, а голосовых роботов они используют для пущей убедительности и увеличения охвата людей. Причем роботы вполне могут "заговорить" голосами родственников, друзей либо даже начальства и коллег. Мошенники создают легенду, заставляют собеседников в нее поверить и действовать по заранее придуманному плану.

Какие легенды придумывают мошенники?

Чаще всего злоумышленники запугивают людей историями о том, что с близкими людьми произошли неприятности. После того, как голосовой робот проговорил по телефону нужную фразу, и собеседник ему поверил, продолжив диалог, тут же подключается мошенник, который представляется кем угодно, в зависимости от ситуации. Например, сотрудником скорой помощи, правоохранительных органов, различных компаний, в том числе сотовых операторов, банков, МФО.

Фото: fingramota.kz

Еще одна легенда мошенников может быть связана с хакерской атакой на счета граждан, взломом личного кабинета онлайн- или мобильного банкинга. Робот может позвонить вам с короткого номера вашего банка, снизив вашу бдительность, и сообщить, что посторонние лица пытались или уже оформили на ваше имя подставной кредит, что из-за различных санкций счет оказался заблокирован, что банк отключили от системы международных переводов SWIFT и нужно срочно перевести деньги на "резервный", "безопасный счет" и т. д.

Мошеннические боты могут позвонить от лица департамента полиции, сообщить о наличии некоего штрафа и попросить нажать, к примеру, "1" для получения подробной информации. После подключается другой голосовой "помощник", предупреждающий, что информация, которую они хотят раскрыть, суперконфиденциальна, и чтобы подтвердить свою личность, необходимо ответить на ряд вопросов, среди которых могут быть вопросы о ваших платежных данных.

Довольно распространена еще одна схема, которую используют телефонные мошенники, – через голосовую автоматизацию. Как только вы ответите на звонок, включается запись, на которой вам сообщают, что вы или ваш номер выиграли в конкурсе, лотерее, розыгрыше, либо вам скоро доставят посылку и нужно якобы идентифицировать вашу личность. Естественно, вы задаете уточняющие вопросы, однако поток слов на том конце провода не прекращается. Если прислушаться, то можно понять, что это простая аудиозапись, либо бот, но не сразу вы сможете догадаться, что и ваша речь тоже записывается.

Какие бы поводы ни использовали мошенники, привлекая голосовых роботов, они пытаются получить от вас важные конфиденциальные сведения: ИИН, номер документа, удостоверяющего личность, полные реквизиты карты, код из SMS и др.

Что делать?

Голосового робота (спамера) распознать не трудно. Просто не доверяйте ему, завершите разговор и заблокируйте номер. Ни в коем случае не предоставляйте никакой информации.

Злоумышленники применяют специальные сервисы, позволяющие подменить почти любой существующий номер. При этом мошенники могут находиться в любой стране мира. Поэтому важно завершить разговор и самостоятельно набрать номер горячей линии банка, в котором вы обслуживаетесь, или телефон организации, от лица которой вам позвонили спамеры, чтобы удостовериться, соответствует ли действительности та информация, о которой вам только что сообщили.

Запомните, что банки и другие организации, а также сотрудники правоохранительных органов, никогда не будут звонить вам, чтобы уточнить данные вашей карты и иную конфиденциальную информацию. Никакого безопасного счета не существует! Это легенда, придуманная мошенниками.

Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек, а также детей, имеющих карту для оплаты товаров и услуг, чтобы никому, особенно по телефону, не сообщали реквизиты карты, в том числе код с обратной стороны, пароль к интернет-банкингу, SMS-код, и не скачивали сомнительные приложения по инструкции звонящих, не переводили деньги через банкоматы.

Как быть, если вы сообщили свои данные мошенникам?

Необходимо незамедлительно обратиться в свой банк, сообщить о случившемся и попросить заблокировать счета и все операции. Обязательно напишите заявление в правоохранительные органы и сохраните себе копию заявления с номером и датой регистрации. Будьте бдительны!