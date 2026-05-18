Как мошенники заставляют казахстанцев отдавать миллионы

В Казахстане почти каждый день граждане сталкиваются с мошенничеством. Чаще всего причина – не технический взлом, а психологическое давление и умелая манипуляция, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 38-летняя жительница Алматы, потерявшая несколько миллионов тенге после звонка якобы "из банка", описала свою ситуацию так:

"Я знала, что так делать нельзя. Но в тот момент просто испугалась".

Как отметили эксперты fingramota.kz, мошенники создают ощущение срочности, пугают "подозрительными операциями" или "угрозой списания денег", и в стрессовой ситуации человек теряет бдительность.

Как это происходит

Обычно все начинается с обычного звонка, чаще всего вечером, когда человек устал и менее внимателен. На экране отображается номер, похожий на банковский, иногда даже совпадающий с официальным:

"Здравствуйте, служба безопасности банка. На вас сейчас пытаются оформить кредит".

Голос уверенный, спокойный, без спешки. Чтобы усилить доверие, собеседник называет имя и фамилию, а иногда – последние цифры карты или другие детали. У человека возникает ощущение, что звонок действительно из банка. Дальше ситуация резко "ускоряется":

"У вас есть 10 минут, чтобы остановить операцию", "Если не отреагируете сейчас – деньги будут списаны".

Далее создается эффект срочности и давления. Человеку не дают времени подумать или проверить информацию. В этот момент включается страх: потерять деньги, попасть в долг, не успеть что-то предотвратить. На фоне стресса и спешки человек теряет бдительность и начинает действовать по указаниям, не до конца осознавая, что происходит. Именно на этом этапе мошенники и добиваются своей цели – не за счет технологий, а за счет эмоций .

Точка, где все ломается

Важно понимать: ключевой момент, когда человек начинает действовать не рационально, а эмоционально. Когда включается страх и ощущение срочности, критическое мышление снижается. Человек уже не проверяет информацию, не задает лишних вопросов и просто следует инструкциям, которые звучат "как спасение ситуации".

В описанном случае все развивалось именно так: женщина оформила онлайн-кредит, затем перевела деньги на так называемый "безопасный счет", после чего связь с "представителем банка" сразу прервалась.

Уже позже стало ясно, что никакой угрозы не существовало: ни попытки оформления кредита, ни риска списания средств. Вся ситуация была полностью инсценирована мошенниками.

Почему такие схемы до сих пор работают

На первый взгляд кажется, что дело в технологиях. Но на практике все гораздо проще, мошенники давят на базовые человеческие реакции:

Первый триггер – страх. Фразы вроде "вы потеряете деньги" или "на вас оформляют кредит" мгновенно включают защитную реакцию. Человек перестает анализировать и переключается в режим "срочно спасти".

Второй – срочность. "Прямо сейчас", "у вас 10 минут", "времени нет": такие формулировки лишают возможности остановиться и проверить информацию. Все происходит в спешке, где легко ошибиться.

Третий – авторитет. "Мы из банка", "служба безопасности", "официальный звонок": большинство людей по привычке доверяют таким источникам, особенно когда разговор звучит уверенно и профессионально.

Многие удивляются, откуда у мошенников берутся личные данные. На практике они часто знают имя, номер телефона, а иногда и частичную информацию вроде последних цифр карты.

Важно понимать: это не означает, что банк передал данные. Чаще всего информация собирается из разных источников, утечек данных, открытых профилей в интернете или даже случайных совпадений.

Злоумышленники просто "собирают пазл" из доступных фрагментов и используют их, чтобы усилить доверие. Для человека это звучит убедительно: раз знают имя и детали, значит, "свои".

Почему люди выполняют нелогичные действия

Со стороны может казаться странным, что человек сам оформляет кредит, переводит деньги мошенникам или сообщает коды из SMS. Однако внутри ситуации все воспринимается иначе. Мошенники специально создают атмосферу страха и срочности: сообщают о "взломе счета", "подозрительных операциях" или попытке оформить кредит. В этот момент человек думает, что спасает свои деньги и действует правильно.

Постоянное давление, угрозы и запрет рассказывать о происходящем усиливают стресс. В таком состоянии снижается способность критически оценивать ситуацию, и человек начинает выполнять указания злоумышленников.

Психологи называют это эффектом "сужения мышления под стрессом", когда тревога мешает спокойно анализировать информацию и принимать взвешенные решения.

Что важно понимать

Эксперты подчеркнули, что ни один банк, правоохранительный орган или государственная служба не будет просить клиента перевести деньги на "безопасный", "резервный" или "защищенный" счет. Также настоящие сотрудники банков не требуют срочно оформлять кредиты, снимать деньги или выполнять какие-либо финансовые операции по телефону. Кроме того, сотрудники банка никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, CVV-коды банковских карт или данные для входа в мобильный банкинг .

Поэтому при любых подозрительных звонках важно сохранять спокойствие, сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру.

Почему важно говорить об этом

Многие жертвы финансового мошенничества предпочитают молчать о случившемся из-за чувства стыда или страха осуждения. Со стороны может казаться, что человек "сам виноват", однако проблема гораздо глубже.

Подобные схемы строятся не на доверчивости или "глупости", а на психологическом давлении и воздействии на базовые человеческие реакции – страх, тревогу, желание защитить свои деньги и близких. В состоянии стресса даже внимательные и осторожные люди могут принимать импульсивные решения.

Именно поэтому, по мнению экспертов, важно открыто говорить о схемах мошенничества, объяснять механизмы манипуляции. Чем больше люди знают о подобных приемах, тем сложнее злоумышленникам добиться своей цели.

