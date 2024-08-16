Ловушки мошенников в офлайне и онлайне: как от них защититься

В Казахстане за последние несколько лет совершенствуются разные виды мошенничества с использованием самых современных технологий. По данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2024 года число финансового мошенничества превысило 22,6 тысяч.

Из них порядка 9,9 тыс. составляет интернет-мошенничество. Как не пополнить ряды пострадавших от схем злоумышленников, рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Об этом нужно помнить, прежде чем доверить посторонним лицам свои деньги, данные платежной карты, ЭЦП, документы, удостоверяющие личность, и другую конфиденциальную информацию. Этим в корыстных целях могут воспользоваться мошенники.

Рассмотрим основные мошеннические схемы.

Телефонные звонки

В Сети много историй, как мошенники звонят казахстанцам на мобильный телефон и представляются сотрудниками банков. При этом они грамотно и уверенно изъясняются, используя банковскую терминологию, а также применяют технологию подмены любого телефонного номера. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их "заблокировать", необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета. Либо же перевести деньги на "безопасные счета". Когда клиент указывает реквизиты, звонящий просит продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.

Что делать?

Правильно будет – завершить разговор, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию по возможной атаке и сообщить об инциденте. Желательно также написать заявление в банк о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета.

Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым менеджеры никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом.

Интернет-площадки и фишинг

Распространенная мошенническая схема связана с торговыми интернет-площадками, где, как правило, никто не контролирует взаимоотношения продавца и покупателя. Здесь злоумышленники часто работают "под прикрытием". Они уверяют клиента, что хотят приобрести товар, но они находятся в другом городе или даже стране и выражают готовность внести предоплату, но для этого нужны, конечно же, реквизиты платежной карты и код из SMS-сообщения, отправленный на номер клиента якобы для активации перевода денег. Схема аналогична первой, как и результат: лжепокупатели выводят все деньги со счетов и исчезают. Кстати, никогда не отправляйте предоплату, не проверив продавца и товар.

Интернет-аферисты могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадетесь "в капкан" фишингового сайта. Это еще одна из разновидностей мошенничества, когда злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт, так называемый фишинговый сайт. И распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес, либо через SMS-рассылку.

Что делать?

Соблюдайте цифровую гигиену! Чтобы не попасть на уловки мошенников, запомните несколько правил: нигде не указывайте свои персональные данные; обращайте внимание на оформление сайта; проверяйте правильность ссылки в адресной строке; пользуйтесь защищенным соединением https; фильтруйте подозрительные письма; игнорируйте открытыми точками доступа Wi-Fi для входа в банковские аккаунты. Никому не сообщайте свои конфиденциальные данные: паспортные данные, реквизиты перевода (особенно секретный код перевода).

Простые правила безопасности

Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.

Чтобы такого не случилось, следуйте простым правилам:

Фото: fingramota.kz

Кстати, наиболее актуальны эти правила для пожилых людей. Обязательно расскажите о них своим родным и близким, чтобы они никогда не попались на удочку мошенников. Берегите свои персональные данные, в случае обнаружения их пропажи – немедленно блокируйте счета, номера телефонов, привязанные к ним, и обращайтесь в правоохранительные органы.

Финансовые пирамиды

Самый известный и распространенный способ отъема денег у граждан на все времена – это финансовая пирамида.

Финансовая, или как по-другому ее называют – инвестиционная – пирамида – это модель получения дохода, где происходит перераспределение денежных средств от вновь привлекаемых участников (нижестоящих) к вышестоящим – так называемой "верхушке" пирамиды.

Самая простая схема финансовой пирамиды: первым участникам организатор платит большой доход из собственных средств, первые участники при этом делают небольшой взнос. Некоторое время организатор пирамиды нарабатывает количество участников и репутацию. Вознаграждение оплачивается из средств новых участников. Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организатор исчезает со всеми деньгами участников. Пирамиды с такой схемой часто позиционируют себя как инвестиционные или благотворительные фонды.

Фото: fingramota.kz

Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, обладает хотя бы несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.

Ловушек много как в онлайне, так и в офлайне. Попадают в них люди разных возрастов и материального положения. Конечно, отчаявшийся заемщик, у которого возникли трудности с оплатой кредита, охотнее поверит мошенникам, которые работают якобы в легальной посреднической фирме и предлагают "договориться" с банком, чтобы списать кредит за небольшую плату.

Некоторые казахстанцы верят мошенникам, обещающим избавить их от "кредитного рабства" или за символическую сумму "переписать" кредитную историю, передают им, помимо денег, данные своих документов, удостоверяющих личность, ЭЦП и иные ценные сведения. Этой информации мошенникам достаточно, чтобы обналичить деньги с карты или "повесить" на граждан подставной кредит.

Будьте бдительны!