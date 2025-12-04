Цифровые ловушки: самые опасные схемы мошенничества 2025 года

В 2025 году основные виды финансового мошенничества практически полностью переместились в онлайн-среду.

Классические схемы никуда не исчезли, однако стали значительно опаснее за счет использования искусственного интеллекта, поддельных сайтов, deepfake-технологий и методов психологического давления.

Какие схемы сегодня наиболее распространены и как обезопасить себя от финансовых потерь рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фишинг: как человека заставляют "добровольно" отдать свои данные

Фишинг – это способ хищения логинов, паролей, данных банковских карт и кодов подтверждения через поддельные сайты, письма и сообщения.

Как это происходит: человеку приходит письмо, SMS или сообщение в мессенджере якобы от банка, налогового органа, маркетплейса или службы доставки. В тексте сообщается о "задержке посылки", "подозрительной операции", "задолженности", "компенсации" и предлагается срочно перейти по ссылке. После перехода открывается сайт, внешне полностью копирующий официальный ресурс. Пользователь вводит логин, пароль, реквизиты карты или код из SMS – и эти данные мгновенно попадают к мошенникам, после чего со счета списываются деньги.

Граждане часто попадают в ловушку, поскольку фальшивые сайты практически неотличимы от настоящих: они используют https-соединение, грамотно оформлены, содержат тексты, созданные с помощью ИИ, и активно давят на срочность.

Голосовые мошенники и deepfake-звонки

Один из самых опасных и эмоционально тяжелых видов обмана. Классический сценарий выглядит так: человеку звонят "из банка", сообщают о якобы подозрительной операции и требуют срочно перевести деньги "на безопасный счет".

Однако все чаще применяется более пугающий метод – deepfake-звонки. Мошенники находят в социальных сетях фото и записи голоса родственника, коллеги или руководителя, создают цифровую копию и звонят жертве видеозвонком уже "голосом сына, дочери или начальника". В ходе разговора человека настойчиво просят срочно перевести деньги, ссылаясь на аварию, задержание, проверку или иную чрезвычайную ситуацию. В состоянии стресса человек действует на эмоциях и зачастую не пытается перепроверить информацию.

Поддельные интернет-магазины и "распродажи"

Злоумышленники создают сайты, почти полностью копирующие известные интернет-магазины. Жертву привлекают через рекламу в социальных сетях с обещаниями "ликвидации склада", "финальной распродажи" или "скидок до 90%". На сайте устанавливается таймер обратного отсчета, создается ощущение ограниченного времени.

Пользователь оплачивает товар банковской картой, деньги списываются, но заказ так и не поступает. Через некоторое время сайт исчезает. В ряде случаев мошенники продолжают "работать" еще несколько дней, создавая иллюзию службы поддержки, чтобы усыпить бдительность пострадавших.

Кража личности и захват аккаунтов

Мошенники собирают персональные данные через фишинг, утекшие базы данных, фейковые опросы и открытые профили в социальных сетях. Когда информации становится достаточно, они получают доступ к аккаунтам жертвы, меняют контактные данные для восстановления доступа и полностью лишают владельца контроля.

После этого на имя человека оформляются кредиты и микрозаймы, совершаются покупки, открываются дополнительные сервисы. Чаще всего пострадавший узнает о случившемся через месяцы – по уведомлениям о задолженностях, требованиям коллекторов или отказам в новых кредитах.

Инвестиционное мошенничество

Одна из самых убыточных схем начинается с обычного общения в мессенджере или соцсетях. Мошенник постепенно выстраивает доверие, рассказывает об "успешных инвестициях", демонстрирует якобы реальные доходы и предлагает вложить небольшую сумму.

Далее в личном кабинете отображается быстрый рост баланса. Когда человек пытается вывести деньги, ему сообщают о необходимости оплатить "комиссию", "налог", "страховой взнос". После перевода дополнительных средств связь обрывается, а доступ к платформе исчезает.

Особенно опасны схемы "долгого вовлечения", когда мошенник месяцами поддерживает доверительные отношения, ежедневно общается и постепенно подводит к вложениям. Потери в таких случаях исчисляются миллионами тенге.

Обман через маркетплейсы и подмена QR-кодов

Мошенники направляют фейковые ссылки "на оплату", показывают поддельные уведомления о зачислении средств и просят вернуть "ошибочный перевод". Часто похищаются аккаунты продавцов или покупателей, и общение ведётся уже от их имени.

Дополнительно применяется подмена QR-кодов в кафе, на парковках, в местах благотворительных сборов. Человек сканирует код, но вместо легального сервиса попадает либо на счёт мошенников, либо на фишинговый сайт.

Дропперы и "денежные мулы"

Гражданам предлагают "легкую подработку": принять перевод на свою карту, открыть счет "для компании", временно "сдать карту в аренду". Все это подается как техническая помощь или несложная работа.

На деле через такие счета выводятся похищенные средства. Человек, согласившийся на такую "подработку", становится участником преступной схемы и рискует понести уголовную ответственность, даже если не осознавал противоправность своих действий.

Почему люди продолжают становиться жертвами

Основные причины связаны с психологическими факторами: страхом, спешкой, доверчивостью, желанием быстрой выгоды и недостатком знаний. Мошенники умело создают ощущение срочности, играют на эмоциях и социальном доверии. В итоге они "взламывают" не технологии, а человеческую психику.

Поэтому никогда не сообщайте коды подтверждения, пароли и данные карт – даже если вам звонят якобы из банка, не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте файлы от неизвестных отправителей и никому не передавайте свои карты, аккаунты и доступы.

Установите лимиты на операции и регулярно проверяйте кредитную историю. Также при малейших признаках мошенничества немедленно блокируйте карту и связывайтесь с банком. При подтверждении факта обмана незамедлительно подавайте заявление в полицию через платформу eOtinish.

Помните, что современное мошенничество строится не на взломе систем, а на манипуляции доверием.