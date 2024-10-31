Поправки в Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан"

Как известно, с 3 марта 2023 года в стране действует закон, предусматривающий право гражданина РК признать себя банкротом.

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев рассказал о процедурах банкротства и восстановления платежеспособности, а также внесенных изменениях в законодательство.

Предлагается три процедуры для решения вопросов с долгами: это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Процедуру внесудебного банкротства можно применить по долгам менее 1 600 МРП перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами (долг не более 5,9 млн тенге). Заявление подается в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также через мобильное приложение eGov Mobile.

Процедура длится 6 месяцев, в ходе которой ОГД проводят финансовый мониторинг на предмет наличия имущества, крупных денежных сумм на счетах как самого должника, так и супруги (как совместное имущество).

После завершения процедуры обязательства банкрота подлежат прекращению решением уполномоченного органа (им выступает УГД).

Судебное банкротство граждане могут применить, если долг перед финансовыми организациями свыше 1600 МРП и независимо от суммы по иным долгам (сюда можно отнести и такие долги, как коммунальные платежи, налоговая задолженность, долги перед ТОО, ИП, а также перед другими физическими лицами). Главное нужно в суде доказать существование этого долга (нотариальная надпись, судебное решение, выписка, и т.д.).

Как отметил Жандос Дуйсембиев, на сегодня по результатам процедур внесудебного и судебного банкротства признаны банкротом более 17 тыс. граждан, по которым в общем подлежат прекращению обязательства на сумму около 50 млрд тенге.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Преимуществом данной процедуры является то, что для ее применения нет требования по сроку отсутствия платежа по обязательствам и после ее завершения человек не обретает статус "банкрот". Следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Хотелось бы отметить, что на постоянной основе проводится анализ применения Закона и принимаются меры по совершенствованию процедур, в том числе путем внесения законодательных поправок и модификации информационных систем.

Так, 19 июня 2024 года внесены поправки в Закон. Поправками предусмотрены:

1. Пересмотр оснований применения процедур

– для применения процедуры восстановления платежеспособности не является обязательным наличие просрочки по долгам и наличие имущества;

– применить процедуру внесудебного банкротства можно по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц, в том числе лишенными лицензии, находящихся на стадии ликвидации, исключенными из соответствующего реестра.

2. Упрощение подачи заявления на процедуру внесудебного банкротства

– должник освобождается от обязанности указывать в заявлении сведения о кредиторе, о сумме долга и прилагать к нему какие-либо документы.

3. Уточнение исчисления срока отсутствия платежа для применения процедур внесудебного и судебного банкротства

– платежи по долгам менее 1 МРП не будут считаться погашением;

– срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, будут исчисляться с даты последнего платежа до уступки права (требования).

4. Изменение срока для проведения урегулирования

– если срок отсутствия платежей составляет более 12-ти месяцев, не требуется проведение урегулирования долга.

Помимо этого, ряд поправок коснулся защиты прав финансовых управляющих.

Теперь после завершения процедуры судебного банкротства не подлежат прекращению обязательства банкрота по вознаграждению финансового управляющего, проводившего процедуру восстановления платежеспособности и (или) судебного банкротства, в случае отсутствия ее выплаты в полной мере или в ее части.

Указанные поправки введены в действие с 20 августа текущего года. Реализация поправок позволит большему количеству граждан обратиться за процедурами банкротства и восстановления платежеспособности, и окажет содействие в решении их проблем с неплатежеспособностью.