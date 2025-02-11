Казахстанцам напомнили важные детали по налоговым вычетам при исчислении ИПН в 2025 году

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 11 февраля, рассказали, что важно знать казахстанцам в 2025 году по налоговым вычетам при исчислении индивидуального подоходного налога (ИПН), сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ДГД, с 1 января текущего года Налоговым кодексом РК предусмотрено, что физические лица вправе при определении налогооблагаемого дохода применить следующие наиболее обсуждаемые виды налоговых вычетов:

1) налоговый вычет для многодетных семей (имеющих четырех и более несовершеннолетних детей) – не более 282 МРП (1 108 824 тенге) в год;

2) прочие налоговые вычеты, которые включают в себя в том числе:

налоговый вычет по расходам на обучение в свою пользу и лиц, не достигших 21 года (дошкольное воспитание и обучение, средне-специальное и высшее образование), находящихся на иждивении – не более 118 МРП (463 976 тенге) в год;

в свою пользу и лиц, не достигших 21 года (дошкольное воспитание и обучение, средне-специальное и высшее образование), находящихся на иждивении – не более 118 МРП (463 976 тенге) в год; налоговый вычет на медицину – не более 118 МРП (463 976 тенге) в год;

– не более 118 МРП (463 976 тенге) в год; налоговый вычет по вознаграждениям по ипотечным жилищным займам – не более 118 МРП (463 976 тенге) в год.

Справочно: общая сумма налоговых вычетов для многодетных семей и прочих вычетов за год не должна превышать 564 МРП (2 217 648 тенге) к совокупной сумме доходов у источника выплаты и при самостоятельном налогообложении.

"Указанные вычеты могут применяться физическими лицами как самостоятельно, так и у налогового агента (работодателя)". ДГД по Мангистауской области

Особенностью применения прочих вычетов к доходу работника физического лица является то, что физическое лицо предоставляет работодателю заявление на применение только предварительной суммы прочих вычетов за календарный год в размере не более 282 МРП (1 108 824 тенге).

Затем такое лицо обязано представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) по итогам календарного года с приложением копий подтверждающих документов. При этом в случае возникновения превышения ИПН физическое лицо вправе потребовать от органов госдоходов зачесть или вернуть сумму превышения по ИПН.

Для зачета и (или) возврата превышения по ИПН органы госдоходов будут проводить проверку на правомерность применения прочих налоговых вычетов . Проверка будет проводиться в течение года после срока представления декларации о доходах и имуществе, после подтверждения которой будет приниматься решение по ИПН (по обязательствам 2025 года возврат при подтверждении правильности применения прочих вычетов будет осуществлен до 15 сентября 2027 года).

"При этом необходимо отметить, что Концепцией перехода ко всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство (постановление правительства РК от 23 сентября 2010 года №975), было предусмотрено пересмотреть перечень и размер налоговых вычетов для целей обложения ИПН, поскольку в связи с переходом на всеобщее декларирование становится возможной реализация механизма применения налоговых вычетов при исчислении ИПН непосредственно самими физическими лицами при составлении декларации в рамках всеобщего декларирования. При этом предусматривалась возможность применения дополнительных социальных налоговых вычетов для физических лиц". ДГД по Мангистауской области

В связи с этим, как пояснили в ведомстве, в целях социальной заинтересованности физлиц в ежегодном декларировании доходов и имущества Налоговым кодексом в 2017 году с отлагательной нормой введения с 01.01.2025 предусмотрены дополнительные налоговые вычеты (для многодетных, по расходам на обучение, медицину, вознаграждение по ипотечным жилищным займам) одновременно с полным переходом на всеобщее декларирование доходов и имущества физических лиц.

"Данные налоговые вычеты физическое лицо вправе применить самостоятельно при представлении декларации о доходах и имуществе. Часть данных налоговых вычетов может применить налоговый агент в виде предварительной суммы налоговых вычетов". ДГД по Мангистауской области

Вместе с тем применение данных налоговых вычетов накладывает дополнительные обязательства на физических лиц:

сбор и хранение документов, подтверждающих налоговые вычеты;

ежегодное представление декларации о доходах и имуществе с отражением всех полученных доходов за календарный год с применением налоговых вычетов и расчетом самостоятельно фактической суммы ИПН к уплате или зачету (возврату).

"Как известно, главой государства поручено освободить с 01.01.2025 от всеобщего декларирования оставшуюся категорию граждан (пенсионеры, работники частных структур, студенты и др.), относящуюся к четвертому этапу декларирования. Во исполнение данного поручения разработаны подходы по оптимизации порядка декларирования четвертого этапа, в рамках которой освобождены от представления ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) физические лица, получающие доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты (зарплата, пенсии, стипендии, пенсионные, страховые выплаты и другое)". ДГД по Мангистауской области

В совокупности с таким подходом, учитывая, что применение дополнительно введенных с 1 января 2025 года налоговых вычетов накладывает дополнительные обязанности по представлению декларации, хранению документов, а также их проверке органами госдоходов, заинтересованными государственными органами, в том числе и с депутатским корпусом, обсуждается вопрос о необходимости упрощения института налоговых вычетов для физлиц и распространения на 2025 год механизма, заложенного в проекте нового Налогового кодекса (фиксированный размер 30 МРП для всех категорий граждан).

"В случае одобрения такого подхода будет иметь положительный эффект и позволит применять налоговые вычеты без необходимости подтверждения их документами и их хранение, без осуществления проверочных мероприятий, и будет распространяться на большее количество физических лиц без привязки к их статусу и категории". ДГД по Мангистауской области

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