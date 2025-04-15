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Общество

Казахстанцев предупредили о сложной схеме мошенников с заменой счетчиков

счетчик, Астана, полиция, мошенники, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:22 Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Астаны выступила с тревожным заявлением. Так, по их данным, в последнее время участились случаи мошеннических звонков, где представляются от имени "Астана-РЭК" и "Астана су арнасы" о необходимости замены счетчиков, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что злоумышленники просят продиктовать SMS-код от сервиса 1414, после чего сообщают, что на имя собеседника оформляется кредит.

Уже под предлогом "предотвращения оформления кредита и защиты ваших средств" аферисты убеждают:

  • снять все деньги и перевести на так называемый "резервный счет" Национального банка;
  • оформить кредит и перевести его на "безопасный" счет";
  • снять деньги с депозита и передать их "спецслужбам" или "банку";

Полицейские уже неоднократно сообщали и в очередной раз предупреждают казахстанцев о том, что:

"Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформления кредита".

Также стоит знать и помнить, что сотрудники официальных организаций никогда не будут просить сообщать SMS-коды по телефону.

Эти коды – конфиденциальная информация. Их передача посторонним лицам может привести к потере средств и персональных данных. Если у вас возникают сомнения относительно звонка или сообщения, обратитесь напрямую в службу поддержки соответствующей организации.

Также известно, что мошенники зачастую используют имена знаменитостей. Ранее мы рассказывали, что пенсионерка из Костаная едва не лишилась денег из-за общения с популярным актером "Киану Ривзом".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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