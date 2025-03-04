Мошеннические схемы с кредитами: как не дать себя обмануть

Злоумышленники сегодня применяют настолько хитроумные схемы, что пострадавшие добровольно оформляют беззалоговые кредиты и переводят средства на счета третьих лиц.

Fingramota.kz расскажет о данном виде мошенничества и даст рекомендации, как точно не следует поступать, чтобы не только не потерять свои деньги, но и не остаться с чужим кредитом.

К примеру, мошенники активно используют фишинг или вишинг, а также дипфейки, представляясь сотрудниками различных организаций, коммунальных служб, курьерами, продавцами и так далее. Их главная цель – заполучить чужие персональные данные, а также SMS-код и полные реквизиты счетов.

Если секретная информация окажется в руках преступников, то они смогут взломать мобильный банкинг, завладеть счетами своих жертв и перевести их деньги на карты дропперов. Но может быть и еще хуже – когда, помимо прямой потери денег, на пострадавшего может быть оформлен еще и кредит.

Данная схема предполагает, что мошенники обманным путем заставляют заемщика добровольно пройти верификацию в мобильном приложении банка или на сайте микрофинансовой организации. Дальше события могут развиваться по двум сценариям.

В первом жертву путем угроз или уговоров заставляют оформить денежный кредит, который впоследствии самостоятельно надо перевести на карту или счет, реквизиты которых ему сообщает злоумышленник (карта дропперов). Все операции и переводы пострадавший при этом подтверждает также самостоятельно путем ввода одноразовых паролей и смс.

Второй вариант предполагает установку вредоносного программного обеспечения и программ удаленного доступа. Главное тут для мошенников – чтобы жертва прошла биометрическую идентификацию. А все остальные операции они уже проводят через удаленное подключение.

После того как деньги переведены, мошенники прекращают общение со своей жертвой, блокируют номера и исчезают.

Надо отметить, что если банк замечает подозрительные операции, а это могут быть несколько переводов подряд на разные банковские карты, снятие наличных в банкоматах или отделениях банка, то блокирует карты и приложение клиента. Так устроена система безопасности финансовых институтов.

По каждому факту мошенничества при кредитовании на основании обращений граждан Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) инициирует проверки банков и МФО. В рамках проверки изучается большое количество вопросов:

оценка платежеспособности;

правильность процедуры идентификации клиента при рассмотрении заявки на заем;

правильность расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) и еще множество других факторов.

Стоит помнить, что мошенничество – это уголовное правонарушение и является предметом досудебного расследования правоохранительных органов. Установление факта совершения мошенничества со стороны неизвестных лиц и определение причастных лиц входит в компетенцию правоохранительных органов. И признание операций либо договора займа недействительными необходимо проводить в судебном порядке.

Что необходимо делать для защиты от кредитных мошенников

В целом гражданам надо ответственно относиться к вопросу оформления кредита и задать себе важный вопрос: а нужен ли мне заем вообще, а если да, то на какие цели и для чего. Ни в коем случае нельзя оформлять кредиты на себя по просьбе третьих лиц, если даже об этом вас просят хорошие знакомые или друзья.

Казахстанцам также необходимо помнить, что финансовые и правовые вопросы никогда не решаются по телефону или в мессенджерах – все операции проводятся только через мобильные приложения или при личном присутствии.

Также важно знать, что нельзя поддаваться на уговоры или угрозы незнакомых третьих лиц, кем бы они ни представлялись. Принимать решение лучше хладнокровно, тщательно все проанализировав, тем более если вопрос касается кредитов или денег в целом.

Повторимся – мошенники могут выдавать себя за кого угодно. Они могут доставить вам посылку и позвонить, чтобы спросить код из SMS для ее получения. Злоумышленники могут прислать поздравительную открытку на телефон со ссылкой, при переходе по которой можно потерять свои персональные данные.

Они также могут представиться работниками ЦОНов, налоговых служб или платформы egov.kz, сервиса 1414 и под видом помощи по активации услуги "Стоп-кредит" заставить вас передать им конфиденциальные сведения.

Вариантов мошеннических схем множество, и чтобы не попасть в них, нужно подключить критическое мышление, по возможности проконсультируйтесь с близкими.

Если вы уверены, что добровольно не станете оформлять кредит для мошенников, то будьте осторожны, ведь злоумышленники могут заполучить ваши персональные данные и без вашего ведома.

Чтобы этого не случилось, соблюдайте простые рекомендации:

никому не сообщайте SMS-коды и другую секретную информацию;

не передавайте третьим лицам, даже знакомым и близким CVV-код банковской карты, то есть секретные трехзначные цифры на обороте карты;

установите на свое устройство двухфакторную аутентификацию и регулярно проверяйте подключенные устройства в мессенджерах;

не забудьте использовать антивирусное ПО на своих устройствах.

Что нужно знать о сервисе "Стоп-кредит"

Также можно установить самозапрет на оформление банковских займов или микрокредитов (сервис "Стоп-кредит"). Услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" можно оформить бесплатно на сайте egov.kz и в приложении е-GOV mobile. Для ее активации необходима только электронно-цифровая подпись.

В мобильном приложении eGov mobile сервис доступен в разделе "Популярные услуги" и далее нужно зайти в подраздел "Налоги и финансы". А на портале eGov.kz услугу можно найти на главной странице в разделе "Сервисы". Имейте в виду, что "Стоп-кредит" можно отключить абсолютно в любой момент, поэтому очень важно никому и никогда не передавать свой ключ ЭЦП.

После активации услуги в кредитной истории заемщика появляется специальная отметка, которая говорит о том, что гражданин временно решил отказаться от получения кредитов. Эту отметку будет видеть кредитная организация во время запроса данных из кредитных бюро. И для кредитора это сигнал о том, что клиенту следует автоматически отказать в выдаче займа.

С 1 сентября 2024 года законодательно введена норма об освобождении заемщика от погашения кредита, выданного банком или МФО при наличии добровольного отказа на оформление кредита. Таким образом, если заемщик установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то банк или МФО обязаны будут списать задолженность.

Берегите себя и своих близких и повышайте финансовую грамотность!