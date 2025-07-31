Когда и почему банк блокирует платежную карту

Блокировка платежной карты может происходить по разным причинам. Основные из них закреплены в законодательстве и внутренних правилах банков.

Подробнее об этом рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Если несколько раз введен неправильный ПИН-код

В некоторых банках достаточно в банкомате ввести ПИН-код неправильно три раза, в некоторых пять раз, и карта автоматически блокируется. Банки обычно сообщают клиентам об этом и предлагают обратиться за дополнительной информацией в их контакт-центр.

На какой срок блокируется карта? Срок блокировки зависит от типа устройства. В случае удержания карты банкоматом забрать ее можно в отделении банка, которому он принадлежит. В некоторых случаях может потребоваться перевыпуск карты. Если посредством мобильного приложения, то блокировка снимается после проверки личности или сброса PIN-кода.

Что делать? Необходимо обнулить счетчик ввода ПИН-кода. Это можно сделать в мобильном банковском приложении в разделе "Настройки" либо обратиться в call-центр или отделение банка.

Если транзакция для банка выглядит сомнительной

В казахстанских банках большое внимание уделяется подозрительным транзакциям. С ростом безналичных платежей растет и число финансовых мошенничеств. Поэтому банки предпринимают все возможное, чтобы предотвратить мошеннические операции с карточкой. Если операция, по мнению банка, выглядит сомнительной, банк может отменить ее и установить системные ограничения на отдельные виды транзакций по карточке. Как результат – блокируются карточка и банковский счет, к которому она привязана. После этого банк связывается с клиентом способом, оговоренным в договоре о выпуске карты: через SMS, электронную почту или по номеру телефона.

На какой срок блокируется карта? Обычно карта блокируется до выяснения обстоятельств. Может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от внутренней проверки и взаимодействия с клиентом.

Что делать? Для выяснения всех обстоятельств лучше всего прийти в ближайшее отделение вашего банка или в крайнем случае связаться с колл-центром. Если операция легитимна, банк может попросить подтверждение операции через дополнительный высланный вам код, личное присутствие или даже подтверждающие документы.

Если банк увидит признаки возможного нарушения закона о ПОД/ФТ

Здесь речь идет о Законе РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк блокирует карточку и счет, если считает операцию подозрительной, в частности, что деньги, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена, к примеру, на финансирование терроризма либо иную преступную деятельность. У банков есть свой перечень признаков таких операций, которым они руководствуются.

На какой срок блокируется карта? Карту могут заблокировать до окончания внутренней проверки банка: как правило, от трех до 30 рабочих дней. Если дело передано в правоохранительные органы, то на неопределенный срок.

Что делать? Нужно обратиться в свой банк для выяснения обстоятельств, ведь иначе вы попадете в так называемый "черный список" клиентов, нарушающих закон о ПОД/ФТ, то есть вам будет присвоен критический уровень рисков. Предоставьте банку разъяснения, какой платеж вы проводили и для чего.

В каких еще случаях банк может заблокировать карту и счет?

Банк вправе временно ограничить доступ к счету клиента и заблокировать платежную карту в ряде ситуаций, установленных законодательством Республики Казахстан. Такие действия могут быть как инициативой клиента или банка, так и следствием требований государственных органов.

Согласно действующим нормам, эмитент (банк, выпустивший карту) может заблокировать платежную карточку:

по решению суда;

на основании постановления судебного исполнителя;

при наличии долгов по алиментам, налогам, штрафам или обязательствам перед третьими лицами.

Банк обязан исполнять такие распоряжения в рамках законодательства.

На какой срок блокируется карта? До исполнения обязательств или отмены решения, послужившего основанием. К примеру: если карта заблокирована по постановлению судебного исполнителя, то разблокировка возможна только после погашения задолженности или снятия ареста судом или исполнителем. В случае налоговой задолженности – после ее оплаты и уведомления Комитета государственных доходов.

Может ли быть заблокирована зарплатная карта?

Да, потому что она идентична обычной платежной карточке. В связи с чем блокировка зарплатной платежной карточки может быть осуществлена в соответствии с условиями блокирования платежной карточки, установленными в договоре о ее выпуске.

Что нельзя блокировать?

Специальные счета защищены от блокировки, ареста и списания. Это счета, предназначенные для:

получения государственных пособий и социальных выплат;

начисления алиментов;

получения выплат по инвалидности, единовременных пособий при рождении ребенка и других социальных трансфертов;

хранения средств на образовательных накопительных вкладах;

жилищные сберегательные счета, предназначенные для накопления средств на покупку недвижимости.

На такие спецсчета не допускается наложение ареста, списание средств по инкассовым поручениям, а также взыскание по требованиям банков и других организаций. Если вы получаете выплаты от государства, рекомендуем заранее открыть специальный счет и уведомить об этом соответствующие органы. Это позволит защитить социальные средства от возможных блокировок.

Все клиенты банков имеют право получить разъяснения, почему произошли "блокировка" платежной карточки либо приостановление расходных операций по банковому счету. Для этого нужно обратиться в свой финансовый институт, а в случае наличия сомнений в законности действий банка потребители финансовых услуг могут обратиться за защитой своих прав и интересов в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Не передавайте карту!

Напомним, что в последнее время участились случаи дропперства – когда банковскую карту используют для переводов средств, полученных мошенническим путем. Подробнее о таких операциях можно прочитать на сайте Fingramota.kz. Никому не передавайте свою карту или счет, не переводите и не снимайте наличные даже за обещанное вознаграждение.

Даже за соучастие в дропперстве вы можете стать фигурантом уголовного дела и обязаны будете возместить выведенные через вашу карту и счет средства

Также вам может прийти сообщение якобы от вашего банка о том, что карта заблокирована и необходимо срочно перейти по ссылке, чтобы ее разблокировать. Или может позвонить "сотрудник банка", который сообщает о блокировании карты в связи с мошенническими атаками и призывает, оказывая психологическое давление, сообщить трехзначный код с обратной стороны карты, а также код, поступивший через SMS. Не верьте – это мошенники! Они давно научились подделывать официальные номера банков и других организаций. Чтобы не совершить опрометчивых поступков, самостоятельно позвоните в Call-центр вашего банка и уточните, все ли в порядке с вашей картой и счетами. Не забудьте рассказать им об атаках, которые пытались совершить в отношении вас злоумышленники.