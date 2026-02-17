Нацбанк Казахстана сделал срочное предупреждение из-за блокировки банковских карт

Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан, сообщает Zakon.kz.

Заявление монетарного регулятора о новой схеме мошенничества с банковскими картами распространили сегодня, 17 февраля 2026 года.

"Злоумышленники, используя личные данные граждан, взятые из открытых источников (фишинговые сайты и опросы в общественных местах, социальные сети, маркетплейсы), обращаются в контакт-центры финансовых организаций от имени клиента с ложным сообщением об утере карты, что приводит к ее незамедлительной блокировке. Далее злоумышленники звонят гражданам, представляясь работниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Под предлогом "разблокировки карты" или перевода денежных средств на "безопасный счет" они пытаются получить данные для доступа к счетам: SMS-кодам, паролям от интернет-банкинга или CVV/CVC-кодам". Пресс-служба НБК

В случае блокировки платежной карты казахстанцам рекомендуется обратиться в официальный колл-центр банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты или в мобильном приложении.

"Напоминаем, что работники финансовых организаций никогда не запрашивают пароли или коды из SMS-сообщений, а также не просят установить приложения для удаленного доступа к мобильному устройству". Пресс-служба НБК

Также сообщается, что злоумышленники, находясь в непосредственной близости от банкоматов и ссылаясь на "блокировку карты", ее повреждение или превышение лимитов, просят граждан помочь с переводом денежных средств третьим лицам, обещая за это финансовое вознаграждение.

"В этой связи напоминаем, что совершение подобных переводов может считаться дропперством и является противозаконным". Пресс-служба НБК

Нацбанк рекомендует казахстанцам не передавать банковские карты, не сообщать их реквизиты, не переводить денежные средства неизвестным лицам, проявлять бдительность и перепроверять информацию в колл-центрах банков второго уровня (БВУ) по официальным номерам.

"Напоминаем, что работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением". Пресс-служба НБК

Гражданам, которые столкнулись с мошенническими действиями, Нацбанк настоятельно рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

"Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе НБК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане операторы связи будут формировать базу потенциально пострадавших от мошенников лиц.