Новый порядок регистрации плательщиков НДС: что нужно знать бизнесу

С 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС). Цель этих изменений – сделать систему понятнее и удобнее для бизнеса, сохраняя при этом прозрачность налоговых процессов.

У предпринимателей сохраняется право добровольно встать на учет по НДС еще до достижения порогового оборота. Однако обязательная регистрация наступает только тогда, когда годовой оборот превышает 10 000 МРП (примерно 40 млн тенге). Важно подчеркнуть, что для тех, кто работает на СНР на упрощенном режиме, сохраняется возможность вести бизнес с оборотом до 2,5 млрд тенге без постановки на учет по НДС.

Новый порядок касается именно налогоплательщиков на общеустановленном режиме. Оборот отсчитывается с 1 января текущего года, а для новых компаний и ИП – с даты регистрации. Если предприниматель заключает крупный договор, например, на 50 млн тенге, он обязан зарегистрироваться заранее, еще до совершения сделки. Это позволит избежать штрафов и спорных ситуаций.

Изменения затронули и процедуру снятия с учета. Теперь налогоплательщик может быть снят с регистрации только при переходе на специальный налоговый режим или при прекращении деятельности. Добровольное снятие при низком обороте с 2026 года исключено. Вместо принудительного снятия с регистрационного учета по НДС за нарушения вводится более мягкая мера – временная приостановка выписки электронных счетов-фактур. Это даст бизнесу возможность продолжать работать, а как только нарушение устранено – сразу возобновить выписку ЭСФ.

Налоговые органы будут осуществлять мониторинг соблюдения правил регистрации не только по НДС, но и для ИП, для лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, ЧСИ) и отдельных видов деятельности. В случае выявления нарушений налогоплательщик получает уведомление с 30-дневным сроком исполнения. Если оно не выполняется, приостанавливаются расходные операции по банковским счетам. Но как только причины устранены или представлены обоснованные пояснения, доступ восстанавливается.

Наша задача – не создавать препятствий бизнесу, а наоборот, помочь ему работать в ясных и справедливых условиях. Новый порядок регистрации по НДС делает систему понятнее и дисциплинирует налоговые отношения, сохраняя при этом гибкость и возможности для предпринимателей.