#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Право

Госзакупки: как будет применяться НДС с 1 января 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 09:53 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Министерство финансов РК разъяснило порядок учета налога на добавленную стоимость при планировании и исполнении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что годовые планы составляются без учета НДС, включая предварительный годовой план и сумму авансов.

При этом условия уплаты НДС и акцизов отражаются не в плане, а непосредственно в договоре, который заключается по итогам процедуры закупок. Это соответствует требованиям налогового и таможенного законодательства.

Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется на оборот по реализации товаров, работ и услуг, а датой совершения оборота является дата передачи товара или подписания акта выполненных работ или оказанных услуг.

С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 16% и применяется ко всем облагаемым оборотам, в том числе по договорам, заключенным ранее.

Поставщики, являющиеся плательщиками НДС, обязаны выставлять счета-фактуры согласно требованиям Налогового кодекса. Если поставщик меняет статус плательщика НДС, закон допускает внесение изменений в договор госзакупок в части корректировки суммы договора на соответствующую сумму налога. При этом качество и условия поставки остаются неизменными.

Веб-портал государственных закупок автоматически учитывает статус поставщика и формирует сумму НДС к договору, а также предусматривает разделение стоимости по позициям на облагаемую и необлагаемую НДС.

Таким образом, начиная с 1 января 2026 года при исполнении договоров государственных закупок применяется ставка НДС в размере 16%, независимо от даты заключения договора, если на момент совершения оборота поставщик является плательщиком НДС.

В министерстве отметили, что теперь система автоматически определяет, является ли поставщик плательщиком НДС, и позволяет корректировать итоговую сумму договора. Такой подход призван исключить возможные разночтения, снизить количество споров и обеспечить единообразное применение налогового законодательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
НДС: что изменится по регистрационному учету с 2026 года
12:14, 31 октября 2025
НДС: что изменится по регистрационному учету с 2026 года
Новый порядок регистрации плательщиков НДС: что нужно знать бизнесу
10:29, 29 сентября 2025
Новый порядок регистрации плательщиков НДС: что нужно знать бизнесу
Как платить пенсионные взносы при применении СНР с 2026 года
09:40, 05 декабря 2025
Как платить пенсионные взносы при применении СНР с 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: