Госзакупки: как будет применяться НДС с 1 января 2026 года

В Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Министерство финансов РК разъяснило порядок учета налога на добавленную стоимость при планировании и исполнении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что годовые планы составляются без учета НДС, включая предварительный годовой план и сумму авансов.

При этом условия уплаты НДС и акцизов отражаются не в плане, а непосредственно в договоре, который заключается по итогам процедуры закупок. Это соответствует требованиям налогового и таможенного законодательства.

Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется на оборот по реализации товаров, работ и услуг, а датой совершения оборота является дата передачи товара или подписания акта выполненных работ или оказанных услуг.

С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 16% и применяется ко всем облагаемым оборотам, в том числе по договорам, заключенным ранее.

Поставщики, являющиеся плательщиками НДС, обязаны выставлять счета-фактуры согласно требованиям Налогового кодекса. Если поставщик меняет статус плательщика НДС, закон допускает внесение изменений в договор госзакупок в части корректировки суммы договора на соответствующую сумму налога. При этом качество и условия поставки остаются неизменными.

Веб-портал государственных закупок автоматически учитывает статус поставщика и формирует сумму НДС к договору, а также предусматривает разделение стоимости по позициям на облагаемую и необлагаемую НДС.

Таким образом, начиная с 1 января 2026 года при исполнении договоров государственных закупок применяется ставка НДС в размере 16%, независимо от даты заключения договора, если на момент совершения оборота поставщик является плательщиком НДС.

В министерстве отметили, что теперь система автоматически определяет, является ли поставщик плательщиком НДС, и позволяет корректировать итоговую сумму договора. Такой подход призван исключить возможные разночтения, снизить количество споров и обеспечить единообразное применение налогового законодательства.