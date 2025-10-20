#АЭС в Казахстане
Мнения

КГД МФ РК выстраивает проактивное и человекоцентричное государство: "Люди – прежде всего"

Фото: pixabay
Переход к проактивному государству по принципу "Люди прежде всего" – одно из ключевых условий реализации концепции "Слышащего государства".

В своем Послании от 1 сентября 2023 года "Экономический курс Справедливого Казахстана" президент Республики Казахстан подчеркнул необходимость перехода на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками.

Во исполнение поручения главы государства Комитет государственных доходов активно внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса – от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности.

Эта модель основана на человекоцентричности и включает в себя:

  • расширение открытых API-сервисов;
  • передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;
  • упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
  • предзаполнение и автоматическое декларирование;
  • оплату налогов в один клик;
  • автоматизацию таможенных услуг;
  • электронные сервисы информирования налогоплательщиков;
  • повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
  • развитие кадрового потенциала и укрепление репутации Комитета.

Эти принципы формируют новую парадигму развития КГД – от контролирующего органа к сервисной службе, ориентированной на создание удобных, прозрачных и цифровых решений.

Сегодня органы государственных доходов ежегодно предоставляют более 20 миллионов государственных услуг, из которых 99,6% оказываются в электронном формате.

В целом КГД оказывает 42 государственные услуги (25 – налоговые, 17 – таможенные), при этом 90% из них доступны онлайн через кабинет налогоплательщика; портал электронного правительства; систему E-лицензирование; мобильные приложения eGov Mobile, e-Salyq Azamat, e-Salyq Business; банковские приложения (Kaspi, Halyk, Банк центр Кредит, Home Credit и др.).

Одним из ключевых направлений развития стала интеграция сервисов КГД с банковскими экосистемами. Уже реализовано более 20 банковских сервисов – от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа над мобильным кабинетом налогоплательщика на банковских платформах, а также интегрированием функций контрольно-кассовых машинам с POS-терминалами банков, которое позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.

Также в рамках нового Налогового кодекса количество форм налоговой отчетности сокращено на 30% – с 39 до 27. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.

Новый формат обслуживания воплощен в Клиентских центрах КГД. Для повышения удовлетворенности граждан и бизнеса разработан стандарт обслуживания, включающий единый фирменный стиль, современные коворкинги, расширенный функционал и персонализированный подход к клиентам.

Для укрепления доверия и обеспечения прозрачности взаимодействия с налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности внедрен инструмент прямой связи – "красная кнопка". QR-код, размещенный на всех УГД, ДГД, таможенных постах и в Центрах таможенного оформления, позволяет обратиться напрямую к председателю КГД.

Этот механизм обеспечивает оперативное реагирование на обращения граждан и предпринимателей и стал еще одним шагом на пути к построению открытого, сервисного и проактивного государства.

Фото Жандос Дуйсембиев
Жандос Дуйсембиев
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК
