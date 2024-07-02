"Слышащее государство": как лучше всего выстраивать диалог между властью и народом

Депутат городского маслихата из Кызылорды Маржан Бисенова рассказала корреспонденту Zakon.kz, как можно построить диалог между властью и народом, чтобы получилась идеальная форма партнерства, которую в Казахстане называют "Слышащее государство".

– В политику вы пришли как самовыдвиженец. Почему решились на такой шаг?

– Захотелось быть еще больше полезной обществу, создать еще больше комфорта для своих земляков. Поэтому решила попробовать свои силы в депутатстве. И получилось. 19 марта 2023 года состоялись внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты Республики Казахстан. Я была избрана депутатом Кызылординского городского маслихата 8-го созыва от избирательного округа №16 по самовыдвижению и начала работать народным депутатом. В Кызылординском городском маслихате работают четыре постоянные комиссии. Я являюсь членом постоянной комиссии по вопросам социальной сферы и общественной безопасности.

– В основном с какими проблемами обращаются к вам избиратели?

– С самыми разными – от коммунальных до материальных. Часто приходят и даже просят денег на продукты. Просят помочь найти работу, решить какие-то юридические вопросы. По мере возможности помогаю. Но моя главная цель – строить диалог и создать условия, при которых люди вместе с чиновниками будут участвовать в процветании нашего города. Быстрее всего у нас в городе власти реагируют на коммунальные проблемы жителей. Вообще я считаю, что у нас в городе очень быстро и действенно реагируют власти именно по поводу вопросов наведения чистоты и благоустройства.

– Что удалось решить за время депутатства?

– Основное направление моей работы – многоэтажные и жилые дома в центре города на территории избирательного участка. В 2023 году проведена модернизация в части обновления внешних поверхностей и отделочных работ в высотных жилых домах. Кроме того, были отремонтированы пешеходные дорожки и заменены наружные двери многоквартирных домов. На средства частных предпринимателей построены две детские площадки. Отремонтированы дороги по улицам Бокейхана и Абая. В жилых домах района Саулет между улицами Амангелді и Жеңіс построена пешеходная дорожка и детская игровая площадка. Эти коммунальные проблемы жителей мне удалось полностью решить. Часто задаваемые вопросы в ходе встречи были в основном социальной направленности: очередь на получение жилья, очередь на землю, рассмотрение скидок на жилье, а также вопросы общественного значения, такие, как освещение, тротуары, благоустройство и установка камер видеонаблюдения. Мы стараемся поддерживать и помогать по мере возможности.

– В какие-то рейды выходите?

– Конечно, совместно с полицейскими и маслихатом проводила рейды в ночное время. Мы ходили по ночным клубам и ресторанам, смотрели, есть ли в этих заведениях несовершеннолетние. По плану маслихата по специально утвержденному графику депутаты организуют собрание и рассматривают вопросы, касающиеся их территории или комиссии, в состав которой они входят.

– Как часто встречаетесь со своими избирателями?

– Каждый депутат проводит встречи раз в месяц, рассылаются предварительные уведомления. Кроме того, мы проводим проверки в учреждениях и жилых домах подконтрольной территории. Я считаю, что корень всей нашей работы – это интересы избирателей, прогресс общества. Депутат должен быть представителем своих избирателей и действовать в их интересах. Он должен обладать честностью, ответственностью и открытостью, готовностью слушать мнения жителей и отстаивать их интересы.

– Не трудно совмещать семью, работу и еще общественную нагрузку? Вы ведь еще и мама шестерых детей, работаете, заведуете кафедрой в университете...

– Ничего нет легкого в жизни. В течение своей жизни мне приходилось быть на разных постах и заниматься наукой, бизнесом, педагогикой. Поэтому я всегда готова к таким изменениям. Сейчас интереснее работать в рамках "Слышащего государства". Главное в этой концепции – прийти к совместному партнерскому решению всех системных вопросов и проблем. Нужно формировать курс развития Казахстана. Главное – определить приоритеты и задачи при разработке законопроектов, определить первостепенные серьезные программы.

– "Слышащее государство" – это ведь открытость…

– Да, причем открытость не только в обсуждении тех или иных проблем, но и в принятии совместных решений. Чтобы они принимались в открытом формате, чтобы государство слышало голос народа, чтобы к обсуждению привлекались широкие слои населения. К этому мы и стремимся.