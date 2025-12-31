Министерство финансов РК усиливает борьбу с коррупцией через цифровизацию и превентивные меры

Коррупция снижает доверие к власти и тормозит развитие экономики – это аксиома. Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Министерство финансов) реализует антикоррупционные стратегии, внедряет новые технологии и усиливает меры профилактики.

Борьба с коррупцией в Республике Казахстан строится с учетом мирового опыта. Это значит, что при разработке законов и решений Министерство финансов изучает и адаптирует те практики, которые уже доказали свою эффективность в других государствах.

Работа Министерства финансов в области противодействия коррупции проводится на постоянной основе согласно стратегическим планам по следующим направлениям.

1. Превентивные меры

На центральном и региональном уровне системы Министерства финансов работают уполномоченные по этике, обеспечивая формирование в коллективе добропорядочности и "нулевой" терпимости к любым проявлениям коррупции, в подведомственных организациях функционируют комплаенс-службы.

По всей системе министерства проводятся анализы коррупционных рисков с привлечением специалистов государственных учреждений и общественности и принятием мер по их устранению.

Уполномоченными работниками обеспечивается на постоянной основе проведение лекций и семинаров на антикоррупционную тематику, размещение видеосюжетов, опубликование статей в печатных изданиях и СМИ.

Активно ведется работа Общественного совета Министерства финансов.

Помимо этого, ключевым направлением превентивных мер явилось исключение человеческого фактора из рабочих процессов путем автоматизации и цифровизации, что позволяет снизить административные барьеры.

Так, обеспечивая не только доступность государственных услуг, цифровизация гарантирует дебюрократизацию и прозрачность всех процедур, исключая непосредственный контакт гражданина с чиновником и, соответственно, предпосылки "бытовой" коррупции.

На сегодняшний день 92% государственных услуг Министерства финансов оказываются в электронном формате и охватывают сферы:

налогового и таможенного администрирования;

государственного имущества и приватизации;

государственного аудита и бухгалтерского учета.

Кроме того, автоматизированы ключевые процессы министерства, включая:

1. Формирование республиканского бюджета с момента подачи бюджетных заявок с уровня государственных учреждений до утверждения бюджета осуществляется посредством ИС "Государственного планирования".

2. Исполнение бюджета и казначейское сопровождение.

3. Внедрен электронный внутренний государственный аудит.

4. Контроль над государственным имуществом посредством веб-портала "Реестр государственного имущества".

5. В рамках налогового и таможенного администрирования создана система прослеживаемости товаров, обеспечивающая прозрачность сделок между контрагентами.

В 2024 году Казахстан начал поэтапный запуск новой таможенной информационной системы "Keden", построенной на современной микросервисной архитектуре. Это делает систему гибче, быстрее и надежнее, позволяет легко подключать новые сервисы и технологии. Уже внедрен ряд улучшений, которых не было в "Астана-1": полностью электронное декларирование экспресс-грузов, автоматическое преобразование предварительной информации в транзитную декларацию без повторного ввода, цифровой учет складского хранения товаров.

"Keden" делает взаимодействие проще и прозрачнее: добавлены подсказки, автозаполнение и автоматические проверки данных. По поручению главы государства запущен модуль "интегрированный контроль" по принципу "одного окна", где работают и таможенные инспекторы, и смежные службы. Оцифровано декларирование товаров для личного пользования – теперь пассажиры могут подавать декларации через приложения E-salyk Azamat и Bank CenterCredit. На МЦПС "Хоргос" полностью цифровизирован процесс перемещения багажа, внедрен Face ID и интеграция с пограничной службой и весовым контролем, что повысило прозрачность и сняло социальное напряжение.

Для полноценной автоматизации таможенных процедур реализовано 45 интеграций с государственными органами, организациями и внутренними системами.

На сегодня имеются различные способы представления декларации через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Web-портал (Moldir.qoldau.kz), Портал "Электронного правительства" (egov.kz) и мобильное приложение БВУ "Е-Salyq Azamat", Halyk, bcc.kz (Центркредитбанк), eGov mobile, Каspi.kz.

6. На постоянной основе ведется работа по совершенствованию законодательства о государственных закупках, направленная на повышение эффективности и прозрачности, а также снижение коррупционных рисков.

1 июля 2024 года главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" (введен в действие с 1 января 2025 года), которым предусмотрены новые ограничения:

потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках если он и (или) его руководитель (руководители), учредитель (учредители) или крупный акционер ранее совершили коррупционное преступление, в отношении него вынесено решение суда, вступившее в законную силу, по просроченным и невыполненным договорным обязательствам по ранее заключенным договорам;

расширен круг лиц (учредитель, крупный акционер и аффилированные с ними лица), на которых распространяются ограничения, связанные с участием в государственных закупках;

расторжение договора до истечения его срока действия допускается заказчиком в одностороннем порядке в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных законом;

внедрен общественный мониторинг государственных закупок.

В настоящий момент министерством проводится поэтапная работа по унификации системы государственных закупок, закупок субъектов квазигосударственного сектора, в том числе АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Так, на базе новой Единой платформы закупок обеспечена интеграция государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Существенно сокращены объемы закупок из одного источника путем прямого заключения договора. Их доля снижена до 23 процентов в 2024 году (с 39 процентов в 2021 году). Сами основания для применения данного способа закупок сокращены до 43 (с 46-ти) и подлежат строгому контролю.

Далее, законодательно закреплены принципы недопущения конфликта интересов, расширен круг лиц, на которых распространяются ограничения участия в закупках, а также введены требования по раскрытию информации о бенефициарных владельцах потенциальных поставщиков.

Введена административная ответственность за нарушения в сфере закупок – как для государственных органов, так и для субъектов квазигосударственного сектора.

Установлены пороговые значения в зависимости от способа госзакупок с учетом правоприменительной практики и специфики всех отраслей экономики.

Что касается устранения барьеров для иностранного участия в государственных закупках, отмечу следующее.

В определенных случаях правительство может установить временные изъятия из национального режима на срок не более двух лет. Это необходимо для защиты национальных интересов и применяется в исключительных случаях.

В целом законодательство Республики Казахстан предусматривает равные условия участия в государственных закупках для резидентов и нерезидентов.

2. Реализация Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан

Сегодня реализуются задачи, предусмотренные Концепцией антикорруцпионной политики, которая совершенствуется по запросам общества с учетом национальной практики и передового зарубежного опыта.

Совместно с Национальным банком и заинтересованными государственными органами проводится пилот по использованию цифрового тенге в 4 сферах (социально-предпринимательская корпорация, приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство и ремонта дорог, цифровой НДС).

В сферах СПК, приобретения сельхозтехники и оборудования, строительства и ремонта дорог проведены операции по эмиссии и переводу денежных средств на цифровые счета участников пилота.

В сфере Цифрового НДС с использованием цифрового тенге (путем маркировки суммы НДС на цифровых счетах налогоплательщиков-участников пилотного проекта) возвращается НДС.

Пилоты показали успешность, и мы их в следующем году будем масштабно реализовывать.

Вместе с тем в целях контроля за использованием бюджетных средств в рамках ИСГП (информационная система государственного планирования) и в информационных системах МИО опубликован сервис на Smart Bridge по передаче идентификаторов иным участникам бюджетного процесса для дальнейшего отслеживания реализации проектов.

Новым Налоговым кодексом предусмотрен также механизм автоматизированного камерального контроля за соответствием расходов получаемым доходам физических лиц, ориентированный в первую очередь на самостоятельное устранение физическим лицом выявленных нарушений.

В целом, Министерство финансов продолжит работу по повышению прозрачности, подотчетности и доверия к государственным институтам, в том числе продолжив принятие превентивных мер по борьбе с коррупцией, что является необходимым условием устойчивого развития государства, укрепления законности и обеспечения равных возможностей для всех граждан.