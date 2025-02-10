Министерству финансов добавили и изменили ряд функций

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 5 февраля 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям Минфина добавили: рассмотрение петиции в порядке, установленном АППК, с особенностями, установленными АППК РК;

разработка и (или) актуализация профессиональных стандартов на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

утверждение профессиональных стандартов по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей РК, которое носит рекомендательный характер;

разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций в порядке, определяемом уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций. Кроме того, ряд функций ведомства скорректировали: участие в составе квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям внесение на ежегодной основе предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разработка на ежегодной основе предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирование на ежегодной основе потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

разработка и утверждение положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций. Постановление вводится в действие с 18 февраля 2025 года.

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