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Право

Министерству финансов добавили и изменили ряд функций

Министерство финансов Республики Казахстан, МФ РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 5 февраля 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям Минфина добавили:

  • рассмотрение петиции в порядке, установленном АППК, с особенностями, установленными АППК РК;
  • разработка и (или) актуализация профессиональных стандартов на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • утверждение профессиональных стандартов по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей РК, которое носит рекомендательный характер;
  • разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций в порядке, определяемом уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций.

Кроме того, ряд функций ведомства скорректировали:

  • участие в составе квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы;
  • по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям внесение на ежегодной основе предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;
  • по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разработка на ежегодной основе предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;
  • по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирование на ежегодной основе потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;
  • разработка и утверждение положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций.

Постановление вводится в действие с 18 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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