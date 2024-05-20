Министерству финансов добавили ряд функций

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Правительство постановлением от 26 апреля 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан. Кроме того, документом реорганизованы несколько управлений государственных доходов Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Среди новых функций министерства: разработка и утверждение формы извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;

разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, а также порядок и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения;

разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;

разработка и установление формы заявления об удержании индивидуального подоходного налога, представленного налоговому агенту, по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения;

согласование ставок консульского сбора, разрабатываемых и утверждаемых МИД РК;

разработка и определение порядка представления в налоговые органы сведений по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства РК, и сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства РК, уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель;

согласование порядка выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК, разрабатываемого и утверждаемого центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;

установление совместно с соответствующими уполномоченными государственными органами порядка и перечня представляемых органами государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну. Документом уточнен ряд функций ведомства: установление формы и сроков вынесения решения о признании уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, неисполненным;

разработка и утверждение порядка определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов; Помимо этого, реорганизованы три государственных учреждения Министерства финансов РК: республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по Енбекшинскому району Департамента государственных доходов по городу Шымкенту Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" путем присоединения к нему РГУ "Управление государственных доходов "Оңтүстік" ДГД по городу Шымкенту КГД МФ РК;

РГУ "Департамент государственных доходов по городу Астане КГД МФ РК" путем присоединения к нему РГУ "Управление государственных доходов "Астана – жаңа қала" ДГД по городу Астане КГД МФ РК";

РГУ "Управление государственных доходов по Медеускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК путем присоединения к нему РГУ "Управление государственных доходов "Парк информационных технологий" ДГД по городу Алматы КГД МФ РК". Постановление введено в действие с 26 апреля 2024 года. Читайте также Порядок зачисления детей в творческие кружки изменили в Казахстане

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