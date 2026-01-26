Дропперство: как не стать участником незаконных схем

Стремление к быстрому заработку, отсутствие стабильного дохода или временные финансовые трудности все чаще приводят граждан к участию в опасных схемах, о последствиях которых они могут не догадываться.

Одной из таких схем является дропперство (money mule) – ситуация, при которой человек становится посредником в приеме, переводе или обналичивании денежных средств третьих лиц.

На первый взгляд подобные действия могут казаться безобидными: принять перевод, отправить средства дальше и получить вознаграждение. Однако на практике участие в таких схемах влечет за собой серьезные последствия, включая блокировку банковских счетов, проверки со стороны финансовых организаций и риск привлечения к уголовной ответственности.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Что такое дропперство и money mule

Дроппер – это человек, который по просьбе третьих лиц принимает деньги на свою банковскую карту или счет, переводит их дальше, обналичивает или предоставляет доступ к своим реквизитам.

Как правило, такие средства имеют незаконное происхождение: они получены в результате интернет-мошенничества, фишинга, вишинга, обмана пожилых людей, взломов аккаунтов или кражи персональных данных.

Схемы money mule используются мошенниками для того, чтобы запутать цепочку переводов, вывести похищенные средства, переложить ответственность на другого человека – владельца карты или счета. Именно дроппер оказывается "видимым звеном" для банков и правоохранительных органов.

Кто чаще всего попадает в такие схемы

Жертвами дропперства становятся разные категории людей, но их объединяет одно – уязвимость к обещаниям легкого дохода и недостаточное понимание рисков.

1. Студенты и молодежь, ищущие подработку без опыта. Им предлагают "простые задания": принять деньги, перевести по реквизитам, помочь с операциями. Все выглядит как безопасная удаленная работа, но фактически человек становится участником незаконных финансовых операций.

2. Безработные и люди в сложной финансовой ситуации. Когда деньги нужны срочно, предложения "быстрой выплаты" и "гарантированного дохода" притупляют осторожность. Мошенники сознательно скрывают происхождение средств и юридические последствия.

3. Те, кто хочет заработать без усилий. Объявления о "легкой работе на дому", "доходе за переводы" или "комиссии за пару кликов" создают иллюзию безопасного заработка. Желание получить деньги быстро делает людей менее внимательными к деталям.

Мошенники тщательно подстраиваются под ожидания своей аудитории: используют деловой тон, "официальные" названия компаний, фальшивые договоры, создают ощущение срочности – "нужно перевести сейчас", "время ограничено". Даже осторожные люди могут попасться, если не знают, на что обращать внимание.

Почему "я не знал" – не оправдание

Одна из самых опасных иллюзий – убеждение, что ответственность несет тот, кто украл деньги. На практике ответственность несет владелец карты или счета, через который проходили средства.

Участие в таких схемах может повлечь:

блокировку банковских счетов;

попадание в "черные списки" банков;

гражданскую ответственность – обязанность вернуть деньги пострадавшим.

Даже если человек не знал о преступном происхождении средств, доказать это бывает крайне сложно.

Отдельная уголовная ответственность: что изменилось с 2025 года

Важно знать, что с 16 сентября 2025 года в Казахстане введена отдельная уголовная ответственность за дропперство (статья 232-1 Уголовного кодекса РК).

Предусмотрены следующие меры наказания:

передача своей банковской карты или счета третьим лицам – до 3 лет лишения свободы;

– осуществление переводов и платежей в интересах других лиц – до 5 лет лишения свободы;

– умышленное использование чужого банковского доступа в преступных схемах – до 7 лет лишения свободы.

Иными словами, "легкий заработок" может закончиться уголовным сроком, блокировкой счетов и испорченной репутацией на долгие годы.

Как не попасться в схемы дропперства

Чтобы защитить себя, достаточно соблюдать базовые правила финансовой безопасности:

никогда не передавайте свою банковскую карту, реквизиты или доступ к онлайн-банкингу третьим лицам;

реквизиты или доступ к онлайн-банкингу третьим лицам; не соглашайтесь принимать или переводить деньги за вознаграждение , если не понимаете источник средств и цель операции;

, если не понимаете источник средств и цель операции; критически относитесь к предложениям "легкой подработки" без опыта, договора и официального работодателя;

проверяйте компании, реквизиты и условия работы;

обсуждайте сомнительные предложения с близкими или специалистами;

помните: законная работа не требует использования вашей личной карты.

Главное, нужно помнить, что дропперство – это не безобидная подработка, а реальный риск для вашего будущего. В попытке быстро заработать можно потерять доступ к банковским услугам, испортить репутацию и столкнуться с серьезными проблемами, вплоть до уголовной ответственности.

Если вам предлагают "просто принять деньги" или "немного помочь с переводом" – это повод остановиться и задуматься. Чужие деньги очень легко могут стать вашей проблемой!