Дропперство: как не стать участником незаконных схем
Одной из таких схем является дропперство (money mule) – ситуация, при которой человек становится посредником в приеме, переводе или обналичивании денежных средств третьих лиц.
На первый взгляд подобные действия могут казаться безобидными: принять перевод, отправить средства дальше и получить вознаграждение. Однако на практике участие в таких схемах влечет за собой серьезные последствия, включая блокировку банковских счетов, проверки со стороны финансовых организаций и риск привлечения к уголовной ответственности.
Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Что такое дропперство и money mule
Дроппер – это человек, который по просьбе третьих лиц принимает деньги на свою банковскую карту или счет, переводит их дальше, обналичивает или предоставляет доступ к своим реквизитам.
Как правило, такие средства имеют незаконное происхождение: они получены в результате интернет-мошенничества, фишинга, вишинга, обмана пожилых людей, взломов аккаунтов или кражи персональных данных.
Схемы money mule используются мошенниками для того, чтобы запутать цепочку переводов, вывести похищенные средства, переложить ответственность на другого человека – владельца карты или счета. Именно дроппер оказывается "видимым звеном" для банков и правоохранительных органов.
Кто чаще всего попадает в такие схемы
Жертвами дропперства становятся разные категории людей, но их объединяет одно – уязвимость к обещаниям легкого дохода и недостаточное понимание рисков.
1. Студенты и молодежь, ищущие подработку без опыта. Им предлагают "простые задания": принять деньги, перевести по реквизитам, помочь с операциями. Все выглядит как безопасная удаленная работа, но фактически человек становится участником незаконных финансовых операций.
2. Безработные и люди в сложной финансовой ситуации. Когда деньги нужны срочно, предложения "быстрой выплаты" и "гарантированного дохода" притупляют осторожность. Мошенники сознательно скрывают происхождение средств и юридические последствия.
3. Те, кто хочет заработать без усилий. Объявления о "легкой работе на дому", "доходе за переводы" или "комиссии за пару кликов" создают иллюзию безопасного заработка. Желание получить деньги быстро делает людей менее внимательными к деталям.
Мошенники тщательно подстраиваются под ожидания своей аудитории: используют деловой тон, "официальные" названия компаний, фальшивые договоры, создают ощущение срочности – "нужно перевести сейчас", "время ограничено". Даже осторожные люди могут попасться, если не знают, на что обращать внимание.
Почему "я не знал" – не оправдание
Одна из самых опасных иллюзий – убеждение, что ответственность несет тот, кто украл деньги. На практике ответственность несет владелец карты или счета, через который проходили средства.
Участие в таких схемах может повлечь:
- блокировку банковских счетов;
- попадание в "черные списки" банков;
- гражданскую ответственность – обязанность вернуть деньги пострадавшим.
Даже если человек не знал о преступном происхождении средств, доказать это бывает крайне сложно.
Отдельная уголовная ответственность: что изменилось с 2025 года
Важно знать, что с 16 сентября 2025 года в Казахстане введена отдельная уголовная ответственность за дропперство (статья 232-1 Уголовного кодекса РК).
Предусмотрены следующие меры наказания:
- передача своей банковской карты или счета третьим лицам – до 3 лет лишения свободы;
- осуществление переводов и платежей в интересах других лиц – до 5 лет лишения свободы;
- умышленное использование чужого банковского доступа в преступных схемах – до 7 лет лишения свободы.
Иными словами, "легкий заработок" может закончиться уголовным сроком, блокировкой счетов и испорченной репутацией на долгие годы.
Как не попасться в схемы дропперства
Чтобы защитить себя, достаточно соблюдать базовые правила финансовой безопасности:
- никогда не передавайте свою банковскую карту, реквизиты или доступ к онлайн-банкингу третьим лицам;
- не соглашайтесь принимать или переводить деньги за вознаграждение, если не понимаете источник средств и цель операции;
- критически относитесь к предложениям "легкой подработки" без опыта, договора и официального работодателя;
- проверяйте компании, реквизиты и условия работы;
- обсуждайте сомнительные предложения с близкими или специалистами;
- помните: законная работа не требует использования вашей личной карты.
Главное, нужно помнить, что дропперство – это не безобидная подработка, а реальный риск для вашего будущего. В попытке быстро заработать можно потерять доступ к банковским услугам, испортить репутацию и столкнуться с серьезными проблемами, вплоть до уголовной ответственности.
Если вам предлагают "просто принять деньги" или "немного помочь с переводом" – это повод остановиться и задуматься. Чужие деньги очень легко могут стать вашей проблемой!