Новые и нестандартные схемы мошенников: как от них защититься

Мошенники следят за трендами в общественной жизни и новостями на финансовом рынке, поэтому их методы и схемы постоянно совершенствуются. Злоумышленники могут за считанные минуты опустошить карманы доверчивых граждан, если заполучат нужную им информацию.

Как этого не допустить и чем удивляют современные способы обмана, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

"Поможем установить добровольный запрет на выдачу кредита"

С февраля 2024 года законодательно введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов. Это специальный механизм защиты, с помощью которого каждый казахстанец может самостоятельно ввести запрет на получение новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Данным новшеством не преминули воспользоваться мошенники – они разработали необычную схему обмана.

Злоумышленник под видом банковского сотрудника звонит потенциальной жертве и сообщает, что в данный момент на ее имя была подана заявка на оформление кредита. Звонящий задает вопрос: "Подтверждаете ли вы, что пытались оформить кредит?". Как правило, граждане отнекиваются, утверждая, что никакой заявки они не подавали. Мошенник, предвидя такой ответ, сообщает, что заявку на кредит он аннулировал, и в последующем, во избежание такой ситуации, он предлагает воспользоваться сервисом "Стоп кредит". Для этого он направляет гражданину ссылку, якобы ведущую на официальный сайт банка, где необходимо заполнить форму для установления добровольного отказа от кредита.

На самом деле данная ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, потребители передают аферистам свои персональные данные.

Совет: Поставить самозапрет на выдачу кредитов можно самостоятельно в личном кабинете на портале электронного правительства или в мобильном приложении eGov, а не на сайтах банков. Поэтому не поддавайтесь на уловки мошенников и будьте предельно внимательными и осторожными, когда вас инструктируют звонящие незнакомцы и предлагают перейти по непонятным ссылкам через SMS или мессенджеры.

"Переоформим договор об оказании услуг сотовой связи"

Мошенники обзванивают граждан под видом сотрудников оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы не остаться без связи, гражданам предлагают переоформить договор об оказании услуг связи в онлайн-формате. Для этого необходимо набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр или сообщить SMS-код, якобы отправленный оператором сотовой связи.

Если вы поверите злоумышленникам и сделаете все, как они сказали, то подключите автоматическую переадресацию ваших звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банков, на номера мошенников. Это позволит им получить доступ к дистанционному управлению вашим банковским счетом и вывести оттуда денежные средства.

Cовет: При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение и на ваш телефон во время разговора пришел SMS-код от личного кабинета, никому не сообщайте его.

Рекомендуем самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

"Доставим цветы: быстро и недорого"

В преддверии 1 сентября некоторые казахстанцы заказывают доставку цветов посредством социальных сетей. Вместе с тем надо быть внимательными, чтобы не столкнуться с фишингом. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, похожие внешне на оригиналы и размещают объявления о продаже цветов, предлагая большое разнообразие букетных композиций по весьма заниженным ценам. Причем в стоимость может быть также включена доставка по городу, а то и по всей стране.

Как правило, многие граждане перечисляют оплату переводом или на электронные кошельки, не удостоверившись в наличии товаров. В итоге мошенники, как только получают деньги, блокируют телефоны и удаляют объявление, а адресаты остаются без денег и без цветов.

Еще одна нестандартная схема мошенничества связана с доставкой цветов. Злоумышленники обзванивают граждан и сообщают, что на них оформлена доставка букета, и, чтобы получить его, надо продиктовать SMS-код, направленный на их мобильный телефон. Чем это может закончиться, догадаться нетрудно.

Cовет: Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину. Внимательно читайте отзывы о товаре не только на сайте магазина, но и через популярные поисковики.

Фейковые отзывы распознать несложно. Также обратите внимание, как давно существует страница магазина в социальных сетях.

Как не стать жертвой финансовых мошенников?

Фото: fingramota.kz

Критически воспринимайте любые предложения, связанные с деньгами, и никогда не торопитесь при принятии важных финансовых решений.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в интернете. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему достаточно сообщить номер карты или номер телефона.

Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные по транзакциям. Если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали, не вводите код подтверждения, позвоните в банк и уточните информацию.

Подключите 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину, и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS, и рядом должен быть символ закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в интернете.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для блокировки карты.

Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах и никому их не сообщайте. Пароли должны быть разными, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами.

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.

Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах, с которых подключаете сервисы интернет-банкинга.

Будьте бдительны!