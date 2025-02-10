Новые виды финансовых пирамид: как их распознать

"Быстрый и гарантированный доход" – именно так организаторы финансовых пирамид призывают граждан инвестировать в их сомнительные проекты.

Какие новые схемы они придумывают и как маскируют свою мошенническую деятельность, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Громкие имена – не гарантия доходности!

Современные мошенники любят пользоваться чужим успехом и громким именем. Все чаще в социальных сетях можно увидеть рекламу якобы успешных инвестиционных проектов уже существующих развитых компаний. Будь то крупный банк, нефтедобывающая организация или существующий инвестиционный фонд.

Злоумышленники создают фейковые сайты с использованием логотипов и отчетности крупных игроков и предлагают инвестировать в различные цифровые активы, криптопроекты или стартапы, обещая при этом высокую и фиксированную доходность. Обычно там публикуют анкету, где потенциальный инвестор заполняет свои личные данные и получает звонок от "персонального менеджера".

На самом деле, перечисляя деньги в такие организации, вы рискуете не только потерять вложения, но и передать очень много личной информации в руки мошенников. Наиболее тонкие схемы предполагают даже небольшие выплаты "доходности" для того, чтобы усыпить бдительность и предложить жертве инвестировать больше. В личном кабинете при этом могут показывать любые суммы доходности, однако проблемы начнутся ровно на этапе вывода якобы заработанных средств. Например, при выводе вам скажут, что необходимо заплатить комиссию или налог, и только в этом случае получить заработанное. И такие платежи будут требовать до тех пор, пока жертва готова платить.

Ну и классика финансовых пирамид – вам предложат дополнительный доход за привлечение дополнительных пользователей или, как их любят называть мошенники, "партнеров". Причем чем больше привлечете, тем больше чуть ли не в геометрической прогрессии будет ваш доход.

Запрещено разговаривать с незнакомцами!

Современные мошенники любят задействовать в своих замыслах мессенджеры и социальные сети. Чаще всего они включают граждан в чат, в котором предлагают различные виды заработка, опять же, основанные на инвестировании в непонятные сферы и привлечении дополнительных участников.

В качестве доказательства успешности своих проектов, злоумышленники любят публиковать в таких чатах истории успеха, видеозаписи с комментариями якобы заработавших участников, а также, как дополнительное воздействие – информацию о помощи в различных социальных и благотворительных проектах.

Направления инвестирования, могут быть самыми разнообразными – от покупки товаров в интернете до франшиз по аренде самокатов. Однако стоит понимать, что обещанную доходность все равно не удастся получить. Более того, зачастую в подобных чатах мошенники применяют еще и дропперские схемы.

Например, вам скажут, что вы заработали 200 тыс. тенге. И сделать перевод на вашу карту в размере 500 тыс. для того, чтобы оставшиеся деньги вы сняли через банкомат и передали или перевели своему менеджеру или "куратору". Только вот те деньги, которые вы получили, скорее всего, также получены мошенническим путем, а вы поспособствовали их "отмытию". На юридическом языке это называется "незаконное обогащение". В результате пострадавший, чьи денежные средства вы получили может подать на вас в суд. А если будет доказано, что вы проделывали такие операции регулярно и сознательно, то дело может дойти и до уголовной ответственности.

Ну и, наконец, мошенники очень любят рассылать в таких чатах различные вредоносные ссылки и программное обеспечение для получения удаленного доступа к вашим устройствам.

Запомните, что любые инвестиционные проекты предполагают наличие у компании инвестора лицензии регулятора, а также заключения договора между компанией частным инвестором.

Господа, делайте ваши ставки!

Современные финансовые пирамиды могут прикрываться букмекерскими конторами, активно призывая клиентов делать якобы беспроигрышные ставки. Если официальный букмекер всегда имеет лицензию на свою деятельность и при осуществлении ставок выдает кассовый или электронный чек и купон о подтверждении ставок, то у мошеннических организаций официальной лицензии нет, и зачастую они направляют "фиктивные" чеки через мессенджеры.

Организаторы финансовой пирамиды также используют различные "партнерские программы", предлагая их участникам получить высокий доход не столько от результатов спортивных событий, сколько от того, как много людей, сделавших ставку, приведете конкретно вы. К примеру, вы должны вложить определенную сумму и дополнительно привлечь как минимум двух активных клиентов, за которых получите определенные дивиденды. В итоге пирамида будет активно развиваться за счет денег новых "инвесторов".

На первых этапах выплаты опять же могут производиться. Обычно в небольших объемах. Но как только ваш "выигрыш" составит существенную сумму, вас просто заблокируют.

Фото: АРРФР

Итак, чтобы быть во всеоружии необходимо знать основные признаки финансовых пирамид:

1. Вознаграждение за приведенных клиентов.

2. Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.

3. Отсутствие необходимых лицензий.

4. Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п.

5. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.

6. Агрессивная рекламная кампания.

7. Отсутствие точного определения деятельности организации.

8. Платежи принимаются только наличными деньгами или пополнением электронных кошельков.

9. Консультации только при личной встрече или через видеозвонки в мессенджерах.

10. Призывают не раздумывать при подписании "договора".

Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели. Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.