"Вы выиграли!" или как акции и розыгрыши становятся инструментом мошенников

В Казахстане, несмотря на предусмотренную уголовную ответственность, продолжают активно использоваться мошеннические схемы под видом акций, розыгрышей и лотерей.

Гражданам обещают денежные призы, подарки или бонусы, однако на практике такие предложения нередко заканчиваются финансовыми потерями или даже вовлечением в противоправную деятельность.

Почему "выигрыш" может обернуться проблемами и где проходит граница между реальной акцией и мошенничеством, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Схемы под видом розыгрышей и лотерей

Чаще всего злоумышленники действуют через социальные сети и мессенджеры. Сценарий, как правило, развивается по схожему принципу: человеку сообщают о "выигрыше" или приглашают принять участие в акции, после чего предлагают перейти по ссылке или пройти регистрацию.

Далее следует ключевой этап: требование оплатить "комиссию", "налог" или "доставку приза". В некоторых случаях дополнительно запрашиваются банковские данные или коды из SMS, что открывает доступ к счетам жертвы.

Существуют и более сложные схемы. Например, человеку предлагают "подработку": участвовать в переводах средств или "помогать с выводом денег". На этом этапе он рискует стать дроппером – посредником, через которого проходят незаконные операции.

Как работают такие схемы

Мошенники активно используют розыгрыши как инструмент привлечения доверия. Так, финансовая пирамида ELL QUATY, действовавшая в области Абай под видом потребительского кооператива, обещала гражданам возможность приобрести жилье и автомобили в рассрочку без процентов. Для привлечения новых участников организаторы проводили розыгрыши туристических путевок в Турцию. В результате пострадали более 1,5 тыс. вкладчиков, общий ущерб составил 6,8 млрд тенге. Организатор был задержан и взят под стражу.

Другой случай произошел в Шымкенте. В 2023 году местная жительница организовала в Instagram незаконную лотерею: проводила прямые эфиры, разыгрывала автомобили, смартфоны, ювелирные изделия и бытовую технику. Для участия необходимо было приобрести "билеты" стоимостью от 5 000 до 100 000 тенге.

В итоге участники не получили обещанных призов, а организатор незаконно получила около 96 млн тенге. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Чем это опасно для граждан

Участие в подобных "розыгрышах" связано сразу с несколькими рисками.

Во-первых, это прямая финансовая потеря. После получения "комиссии" или оплаты "доставки" мошенники просто прекращают связь. Во-вторых, существует риск утечки персональных и банковских данных. Переданные коды, пароли и реквизиты позволяют злоумышленникам получить доступ к счетам, оформить кредиты, а также использовать данные для дальнейшего давления и шантажа.

В-третьих, гражданин может сам оказаться вовлечен в противоправную деятельность. Согласившись "помочь с переводами", человек становится частью схемы и рискует понести уголовную ответственность, даже если не осознавал происходящего.

Какая ответственность предусмотрена

В зависимости от характера действий применяются нормы Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Статья 190 "Мошенничество". Предусматривает ответственность за хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание – до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

Статья 214 "Незаконное предпринимательство". Применяется при ведении деятельности без регистрации или лицензии, повлекшей ущерб. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Статья 232-1 (дропперство). Касается незаконной передачи доступа к банковским счетам и проведения операций в интересах третьих лиц: передача карты до 3 лет лишения свободы, участие в переводах до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, действует Закон "О лотереях и лотерейной деятельности". Согласно ему, проводить лотереи имеют право только официальные операторы и их агенты. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 2000 МРП, а при наличии признаков мошенничества наступает уже уголовная ответственность.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, важно соблюдать базовые правила:

1. Не верьте в "выигрыш без участия". Если вы не участвовали в розыгрыше, то выиграть вы не могли.

2. Не оплачивайте "получение приза". Любые комиссии, налоги или доставка – это признак мошенничества.

3. Проверяйте организатора. Изучайте информацию, проверяйте наличие официальных данных, при необходимости обращайтесь в госорганы.

4. Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если предложение выглядит привлекательным – это может быть фишинговый сайт.

5. Не передавайте личные данные. SMS-коды, CVV и пароли – это ключ к вашим деньгам.

6. Осторожно относитесь к "подработкам". Любые предложения "помочь с переводами" могут привести к вовлечению в незаконные схемы.

Главное, что важно помнить, что за красивыми обещаниями "выигрыша" часто скрываются тщательно продуманные мошеннические сценарии.

Если предложение кажется слишком выгодным или требует срочных действий – это серьезный повод остановиться и проверить информацию.