Чем теперь занимается юрист. Три изменения, которые ИИ уже внес в профессию

В 2026 году ИИ оказался по обе стороны судебного стола.

В мае Верховный суд РК сообщил, что завершает внедрение "Цифрового помощника судьи" во всех судах: по гражданским делам он подбирает практику и прогнозирует возможный исход спора на основе аналогичных решений (сообщение Верховного суда о внедрении "Цифрового помощника судьи", 26.05.2026). А в России Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал компанию на 50 000 рублей за кассационную жалобу со ссылками на несуществующие решения высших судов, и отвечать пришлось клиенту (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А27-7831/2025; разбор Право.ру).

Эти два факта хорошо показывают, что изменилось. Не знать практику теперь рискованно, потому что суд видит ее за минуты. Доверять ИИ без проверки тоже рискованно, потому что за его ошибки отвечает человек.

Первая версия договора, обзор судебной практики, справка по контрагенту – еще недавно с этого начинал каждый младший юрист. Сегодня договор и справку ИИ готовит за минуты, а обзор практики – за 10–15 минут.

Вопрос, заменит ли ИИ юриста, по моему мнению, поставлен неверно. Важнее понять, что именно изменилось в ежедневной работе, и к чему готовиться юристам и руководителям юридических отделов. Я вижу три таких изменения.

Чтение уступило место проверке

Раньше большая часть рабочего дня уходила на чтение: закона в актуальной редакции, десятков судебных актов, договора контрагента. Сейчас ИИ делает этот проход сам и выдает результат: список рисков, расклад исходов похожих споров, проект правок.

Работа юриста начинается с проверки этого результата. Нужно открыть каждую норму, на которую сослался ИИ, и убедиться, что редакция действует на нужную дату. Нужно открыть дело и проверить, что суд решил именно то, что написала машина. ИИ пишет уверенно и тогда, когда ошибается, поэтому проверка стала не формальностью, а самой ответственной частью работы.

Закон РК от 17 ноября 2025 года № 230-VIII "Об искусственном интеллекте", действующий с 18 января 2026 года, закрепляет: пользователь системы ИИ обязан обеспечивать постоянный контроль над ней (п. 1 ст. 8), а все, кто занимается созданием и эксплуатацией таких систем, отвечают за их деятельность и результаты (п. 2 ст. 8). Для юриста это означает простую вещь: ссылка "так написал ИИ" не снимает с него ответственности перед клиентом.

Младших юристов придется учить по-другому

Профессия долго учила новичков именно на тех задачах, которые теперь делает ИИ. Пока стажер искал практику и переписывал договор по шаблону, он запоминал, как устроены договоры и как решают суды.

Если эту ступень пропустить, молодой юрист может не научиться отличать хороший результат ИИ от правдоподобного. Я думаю, руководителям стоит давать младшим юристам те же задачи, но в другой роли: не написать обзор практики с нуля, а проверить обзор ИИ и объяснить, где он ошибся. Так навык понимания сохраняется, а времени уходит меньше.

Поменялось то, за что платит клиент

Клиент уже знает, что первую версию договора можно получить за минуты. Платить за часы, потраченные на нее, он, скорее всего, не захочет. Он готов платить за то, чего ИИ не даст: за решение, какие риски принять, за позицию в переговорах и в суде, за ответственность за вывод.

Следствие для юрфирм – сдвиг от почасовой оплаты к фиксированной цене за результат. Для юридических отделов – вопрос руководства "почему это заняло неделю", когда конкуренты справляются за день.

Что учесть в Казахстане

У казахстанского юриста есть две особенности. Первая – источники. Зарубежные юридические ИИ-платформы, например Harvey или Legora, построены на английском и американском праве. Общие чат-боты отвечают по памяти и не всегда знают действующую редакцию казахстанского закона.

Вторая – данные клиента. Договоры и иски содержат коммерческую тайну и персональные данные, а для юриста еще и профессиональную тайну. Перед тем как загрузить документ в любой сервис, стоит знать, где он будет храниться, куда уйдет на обработку, кто его увидит и не будут ли на нем обучать модель. Добавлю и п. 1 ст. 21 Закона об ИИ: потребителя нужно информировать, что услуга создана с использованием ИИ. Как эта норма будет применяться к юридическим услугам, пока не ясно, но порядок информирования клиента лучше продумать заранее.

С чего начать

Проще всего проверить ИИ на деле, которое вы уже закрыли и где знаете правильный ответ:

1. Взять договор или иск, по которому вы уже давали заключение, и обезличить его.

2. Попросить ИИ найти риски или собрать практику по спору.

3. Сравнить с тем, что нашли вы сами, и открыть каждую ссылку на норму и дело.

4. Записать, где ИИ ошибся. Из этого списка складывается ваш собственный чек-лист проверки.

По моим наблюдениям, слабые места ИИ одинаковы у всех инструментов: расчеты неустойки и сроков, ссылки на практику и пересказ нормы своими словами вместо цитаты. Эти три места я бы проверял всегда.

Выводы

ИИ не сократил работу юриста, он поменял ее состав. Меньше чтения и переписывания, больше проверки, решений и работы с людьми.

На мой взгляд, в выигрыше окажутся юристы, которые сделают три вещи: научатся проверять результат ИИ по первоисточнику, выстроят для младших коллег обучение через проверку и заранее решат, какие данные клиента и в какой сервис можно передавать.

Материал носит общий информационный характер по состоянию на 10 ноября 2026 года и не является юридической консультацией.