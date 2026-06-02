Право

Перечень востребованных профессий для иностранцев: внесены изменения

Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2026 года внесены изменения в перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК и Правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года в новой редакции вводится понятие "государственный цифровой портал "Электронная биржа труда" – цифровой объект, представляющий собой единую цифровую платформу занятости для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате, в соответствии с Социальным Кодексом РК.

Соответственно, перечень будет формироваться с помощью обновленной платформы.

Уточняется, что для формирования перечня уполномоченный орган проводит анализ:

  • сведений автоматизированной цифровой системы "Иностранная рабочая сила" о профессиях, по которым работодателями привлекается иностранная рабочая сила;
  • среднесрочного прогноза потребности в кадрах, сформированного в соответствии с Правилами формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов;
  • вакансий государственного цифрового портала "Электронная биржа труда" (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.).

Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года, за исключением ряда пунктов.

Напомним, в Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК входят:

Здравоохранение

  • Врач-нейрохирург
  • Врач-гематолог
  • Врач-онколог
  • Врач-неонатолог
  • Врач-эндокринолог
  • Анестезиолог-реаниматолог
  • Врач акушер-гинеколог
  • Врач-педиатр
  • Врач лучевой диагностики

Естественные науки, математики и статистики. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

  • Инженер-исследователь по технологии органических веществ
  • Инженер-технолог фармацевтической промышленности
  • Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
  • Инженер авиационный
  • Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
  • Инженер по внедрению новой техники и технологии
  • Инженер по лазерному оборудованию
  • Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
  • Инженер-медицинский радиохимик
  • Инженер-медицинский физик
  • Классификатор текстильного сырья
  • Бактериолог

В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

  • Архитектор информационной технологии-инфраструктуры
  • Архитектор программного обеспечения
  • Разработчик программного обеспечения
  • Специалист по поддержке программных продуктов
  • Разработчик мобильных приложений
  • Разработчик компьютерных игр
  • Инженер по искусственному интеллекту
  • Специалист по работе с большими данными
  • Архитектор информационных систем
  • Программист приложений
  • Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий
  • Дизайнер программного обеспечения
  • Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий
  • Инженер по защите информации
  • Специалист по облачным вычислениям
  • Инженер по автоматизации
  • World Wide Web-разработчик
  • Программист-аналитик
  • Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение
  • Специалист по информационной безопасности
  • Администратор серверов
  • Разработчик приложений
  • Специалист по защите информации

Педагогические науки

  • Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Креативная индустрия

  • Графический дизайнер
  • Техник графической анимации
  • Художник-иллюстратор
  • Звукооператор
  • Видеомонтажер

Лариса Черненко
