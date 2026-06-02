Перечень востребованных профессий для иностранцев: внесены изменения
В частности, с 12 июля 2026 года в новой редакции вводится понятие "государственный цифровой портал "Электронная биржа труда" – цифровой объект, представляющий собой единую цифровую платформу занятости для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате, в соответствии с Социальным Кодексом РК.
Соответственно, перечень будет формироваться с помощью обновленной платформы.
Уточняется, что для формирования перечня уполномоченный орган проводит анализ:
- сведений автоматизированной цифровой системы "Иностранная рабочая сила" о профессиях, по которым работодателями привлекается иностранная рабочая сила;
- среднесрочного прогноза потребности в кадрах, сформированного в соответствии с Правилами формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов;
- вакансий государственного цифрового портала "Электронная биржа труда" (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.).
Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года, за исключением ряда пунктов.
Напомним, в Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК входят:
Здравоохранение
- Врач-нейрохирург
-
- Врач-гематолог
- Врач-онколог
- Врач-неонатолог
- Врач-эндокринолог
- Анестезиолог-реаниматолог
- Врач акушер-гинеколог
- Врач-педиатр
- Врач лучевой диагностики
Естественные науки, математики и статистики. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
- Инженер-исследователь по технологии органических веществ
- Инженер-технолог фармацевтической промышленности
- Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
- Инженер авиационный
- Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
- Инженер по внедрению новой техники и технологии
- Инженер по лазерному оборудованию
- Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
- Инженер-медицинский радиохимик
- Инженер-медицинский физик
- Классификатор текстильного сырья
- Бактериолог
В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- Архитектор информационной технологии-инфраструктуры
- Архитектор программного обеспечения
- Разработчик программного обеспечения
- Специалист по поддержке программных продуктов
- Разработчик мобильных приложений
- Разработчик компьютерных игр
- Инженер по искусственному интеллекту
- Специалист по работе с большими данными
- Архитектор информационных систем
- Программист приложений
- Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий
- Дизайнер программного обеспечения
- Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий
- Инженер по защите информации
- Специалист по облачным вычислениям
- Инженер по автоматизации
- World Wide Web-разработчик
- Программист-аналитик
- Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение
- Специалист по информационной безопасности
- Администратор серверов
- Разработчик приложений
- Специалист по защите информации
Педагогические науки
- Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).
Креативная индустрия
- Графический дизайнер
- Техник графической анимации
- Художник-иллюстратор
- Звукооператор
- Видеомонтажер