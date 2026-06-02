Перечень востребованных профессий для иностранцев: внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2026 года внесены изменения в перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК и Правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года в новой редакции вводится понятие "государственный цифровой портал "Электронная биржа труда" – цифровой объект, представляющий собой единую цифровую платформу занятости для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате, в соответствии с Социальным Кодексом РК.

Соответственно, перечень будет формироваться с помощью обновленной платформы.

Уточняется, что для формирования перечня уполномоченный орган проводит анализ:

сведений автоматизированной цифровой системы "Иностранная рабочая сила" о профессиях, по которым работодателями привлекается иностранная рабочая сила;

среднесрочного прогноза потребности в кадрах, сформированного в соответствии с Правилами формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов;

вакансий государственного цифрового портала "Электронная биржа труда" (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.).

Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года, за исключением ряда пунктов.

Напомним, в Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК входят:

Здравоохранение

Врач-нейрохирург



Врач-гематолог

Врач-онколог

Врач-неонатолог

Врач-эндокринолог

Анестезиолог-реаниматолог

Врач акушер-гинеколог

Врач-педиатр

Врач лучевой диагностики

Естественные науки, математики и статистики. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженер-исследователь по технологии органических веществ

Инженер-технолог фармацевтической промышленности

Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых

Инженер авиационный

Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы

Инженер по внедрению новой техники и технологии

Инженер по лазерному оборудованию

Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна

Инженер-медицинский радиохимик

Инженер-медицинский физик

Классификатор текстильного сырья

Бактериолог

В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Архитектор информационной технологии-инфраструктуры

Архитектор программного обеспечения

Разработчик программного обеспечения

Специалист по поддержке программных продуктов

Разработчик мобильных приложений

Разработчик компьютерных игр

Инженер по искусственному интеллекту

Специалист по работе с большими данными

Архитектор информационных систем

Программист приложений

Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий

Дизайнер программного обеспечения

Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий

Инженер по защите информации

Специалист по облачным вычислениям

Инженер по автоматизации

World Wide Web-разработчик

Программист-аналитик

Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение

Специалист по информационной безопасности

Администратор серверов

Разработчик приложений

Специалист по защите информации

Педагогические науки

Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Креативная индустрия