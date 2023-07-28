Астрономы рассказали, чем порадует август любителей наблюдать за звездами

Август – месяц знаменитого звездопада Персеиды, противостояния Сатурна и голубой Суперлуны 2023 года., сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" звездное небо августа украсит традиционный звездопад Персеиды, действие которого проходится на период с 14 июля по 1 сентября, а максимум – в ночь с 11 на 12 августа. Ожидается около 100 метеоров в час в зените. Условия наблюдения Персеид в 2023 году – благоприятные: Луна приближается к новолунию (16.08.2023) и не помешает наблюдению метеоров.

Персеиды — это частицы, выпущенные кометой 109P/Свифта – Туттля во время ее многочисленных возвращений внутрь Солнечной системы. Их называют Персеидами, потому что радиант (область вылета метеоров) находится в созвездии Персей.

Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров Персеид высокая – около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба.

Также астрономы отмечают, что в августе продолжается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода.

Август – благоприятный период в году для наблюдений Солнца. Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные).

Август 2023 года – наилучшее время для наблюдения Сатурна и Юпитера.

27 августа Сатурн в противостоянии и прекрасно наблюдается всю ночь. Юпитер движется к своему противостоянию, которое произойдет 3 ноября 2023 года.

Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

В августе, как мы уже сообщали ранее, произойдет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати.

Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon – голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно – "однажды под голубой Луной") – так говорят об исключительно редком событии.

Итак, 31 августа произойдет второе полнолуние августа, более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года!

Суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.

На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.

Поэтому период полнолуния 31 августа 2023 года (с 29 по 31 августа) и можно назвать суперлунием 2023 года.

Будем надеяться на ясную погоду, чтобы полюбоваться самой большой полной Луной 2023 года.