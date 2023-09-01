Астрономы рассказали, когда можно будет наблюдать сентябрьские звездопады

Любители ночного неба увидят в сентябре три метеорных потока: Альфа-Ауригиды, сентябрьские Эпсилон-Персеиды и Дневные Секстантиды, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта starwalk.space уже с первого сентября можно будет увидеть звездопад.

Начало месяца будет отмечено пиком метеорного потока Альфа-Ауригиды: 1 сентября этот поток произведет максимальное количество метеоров. Однако наблюдать поток будет сложно, так как он придется на следующий день после полнолуния, и свет Луны затмит большинство метеоров. Радиант метеорного потока будет находиться выше всего на небе около 7 часов утра по местному времени, поэтому лучшее время для наблюдения потока – за несколько часов до рассвета.

Радиант метеорного потока Альфа-Ауригиды располагается рядом с яркой звездой Альфа Возничего (также известной как Капелла) в созвездии Возничего. Эти метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью 66 км/с. Альфа-Ауригиды могут демонстрировать редкие вспышки активности (они происходили в 1935, 1986, 1994 и 2019 годах), но обычно этот поток производит около шести метеоров в час. Этот редкий метеорный поток был открыт в 1935 году К. Хоффмайстером и А. Тайхгребером. Прародителем потока является долгопериодическая комета C/1911 N1 Kiess.

Сентябрьские Эпсилон-Персеиды будут производить до 5 метеоров в час во время пика активности 9 сентября. Убывающая Луна в этот момент не помешает наблюдениям. Радиант Эпсилон-Персеид будет находиться выше всего на небе около 4 часов утра по местному времени, поэтому начинать наблюдение потока следует примерно в это же время.

Не путайте этот метеорный поток со знаменитыми августовскими Персеидами! В отличие от августовских Персеид, сентябрьские Эпсилон-Персеиды не связаны с кометой 109P/Свифта-Туттля. Предположительно, прародителем этого метеорного потока является неизвестная долгопериодическая комета. Эти быстрые метеоры входят в земную атмосферу со скоростью 64 км/с и кажутся исходящими из точки радианта, расположенной около звезды Эпсилон Персея в центре созвездия Персея.

Пик Дневных Секстантид придется на 27 сентября. Радиант этого метеорного потока находится в созвездии Секстанта, вблизи Солнца, поэтому Дневные Секстантиды видны только незадолго до рассвета. Чтобы увидеть метеоры Дневных Секстантид, начинайте наблюдения около 4-5 часов утра по местному времени, когда Солнце еще не мешает наблюдению.

Эти метеоры достаточно медленные: они входят в земную атмосферу со скоростью 32 км/с. Их прародителем является астероид 2005 UD.

Ранее сообщалось, что в сентябре, а именно 13 числа к Земле максимально близко приблизится комета Нишимура.

А в ночь 30 и 31 августа земляне наблюдали уникальное событие, которое называют "Голубой Луной" или "Суперлуние".