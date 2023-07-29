Обнаружена планета с плотностью сахарной ваты

Экзопланету с плотностью, которая многократно ниже плотности Юпитера и стократно ниже, чем у Земли обнаружили ученые из Бельгии, сообщает Zakon.kz

Как пишет gismeteo.ru со ссылкой на публикации ученых в arXiv речь идет про гиганта WASP-193b, расположенного в 1,2 тыс. световых лет от Земли. Несмотря на то, что его масса составляет примерно 0,13 от массы Юпитера, его радиус, в свою очередь, в полтора раза превышает аналогичный показатель у газового гиганта нашей галактики. А этот факт указывает на то, что плотность экзопланеты, вероятно, достигает только 1% от земной.

Подсчеты ученых свидетельствуют, что плотность WASP-193b не превышает 0,059 г/см3. Это почти в 100 раз меньше, чем у Земли и в 20 раз меньше плотности Юпитера. Исследователи добавили, что этот показатель у экзопланеты сопоставим с плотностью сахарной ваты, у которой она составляет 0,05 г/см3.



При этом это значение не является рекордным, поскольку в системе Kepler-51 есть две планеты с плотностью 0,03 г/см3.