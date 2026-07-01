Астрономы обнаружили две планеты легче сахарной ваты

Международная группа ученых под руководством специалистов из Оксфордского университета подтвердила существование двух необычных экзопланет редкого класса "суперпуф", сообщает Zakon.kz.

Интересно, что несмотря на размеры, сопоставимые с Юпитером, их плотность оказалась настолько низкой, что сравнима с сахарной ватой.

Планеты получили названия TOI-791 b и TOI-791 c. Они находятся примерно в 1110 световых годах от Земли и вращаются вокруг звезды в созвездии Летучая Рыба.

¡PLANETAS MÁS LIGEROS QUE UN ALGODÓN DE AZÚCAR! 🪐🍭



Un grupo de astrónomos descubrió dos exoplanetas tan increíblemente "esponjosos" que su densidad es menor a la de un algodón de azúcar. Se llaman TOI-791 b y TOI-791 c, se ubican a unos 1,110 años luz de la Tierra y, aunque… pic.twitter.com/3F3a7JHUae – TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) June 30, 2026

Главная особенность этих миров – чрезвычайно малая плотность. У первой планеты, как сказано в публикации Naked Science, она составляет 38 кг на кубический метр, у второй – 47 кг. Для сравнения: плотность сахарной ваты – около 50 кг, Юпитера – 1330 кг, а Земли – 5515 кг на кубический метр. Иными словами, Юпитер почти в 30 раз плотнее этих гигантов.

По мнению ученых, обе планеты сформировались одновременно из одного газопылевого облака и являются своеобразными "космическими близнецами". Они находятся в редком гравитационном резонансе: пока внутренняя планета совершает пять оборотов вокруг своей звезды, внешняя делает три.

Таких систем известно крайне мало – на сегодняшний день астрономы нашли всего четыре подобных примера. Поэтому новое открытие поможет лучше понять, как появляются столь необычные планеты.

Немного ранее стало известно, что уникальная космическая обсерватория рискует рухнуть на Землю.