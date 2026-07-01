#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Астрономы обнаружили две планеты легче сахарной ваты

космонавт, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:40 Фото: pexels
Международная группа ученых под руководством специалистов из Оксфордского университета подтвердила существование двух необычных экзопланет редкого класса "суперпуф", сообщает Zakon.kz.

Интересно, что несмотря на размеры, сопоставимые с Юпитером, их плотность оказалась настолько низкой, что сравнима с сахарной ватой.

Планеты получили названия TOI-791 b и TOI-791 c. Они находятся примерно в 1110 световых годах от Земли и вращаются вокруг звезды в созвездии Летучая Рыба.

Главная особенность этих миров – чрезвычайно малая плотность. У первой планеты, как сказано в публикации Naked Science, она составляет 38 кг на кубический метр, у второй – 47 кг. Для сравнения: плотность сахарной ваты – около 50 кг, Юпитера – 1330 кг, а Земли – 5515 кг на кубический метр. Иными словами, Юпитер почти в 30 раз плотнее этих гигантов.

По мнению ученых, обе планеты сформировались одновременно из одного газопылевого облака и являются своеобразными "космическими близнецами". Они находятся в редком гравитационном резонансе: пока внутренняя планета совершает пять оборотов вокруг своей звезды, внешняя делает три.

Таких систем известно крайне мало – на сегодняшний день астрономы нашли всего четыре подобных примера. Поэтому новое открытие поможет лучше понять, как появляются столь необычные планеты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:40
Звездопады, комета, необычная Луна: что увидят в июльском небе казахстанцы

Немного ранее стало известно, что уникальная космическая обсерватория рискует рухнуть на Землю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Обнаружена планета с плотностью сахарной ваты
03:53, 29 июля 2023
Обнаружена планета с плотностью сахарной ваты
Земля
09:58, 14 июля 2024
Ученые выяснили, когда на Земле появилась первая экосистема
Земля, планета, космос, ученые, жизнь, наука
00:03, 30 января 2026
Почти как Земля: ученые обнаружили потенциально обитаемую планету
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуну Каштру прокомментировал спорные эпизоды 15-го тура КПЛ
16:22, Сегодня
Нуну Каштру прокомментировал спорные эпизоды 15-го тура КПЛ
Чемпионат Азии по борьбе до 20 лет
16:13, Сегодня
Казахстан и Кыргызстан определили медалиста чемпионата Азии в греко-римской борьбе
Дебютантка &quot;Уимблдона&quot; смогла полностью выбить вторую ракетку мира из ритма
16:11, Сегодня
Tennis Temple: дебютантка "Уимблдона" смогла полностью выбить Елену Рыбакину из ритма
Пётр Ян
15:58, Сегодня
"Бой точно будет против Мераба": казахстанец Абдрахманов о трилогии Яна и Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: