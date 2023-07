Ученым удалось оживить червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири

По словам ученых, участвовавших в исследовании, круглый червь ранее неизвестного вида выжил на глубине 40 метров в состоянии покоя, известном как криптобиоз, пишет CNN.

Организмы, находящиеся в криптобиотическом состоянии, могут оставаться без воды и кислорода, выдерживать высокие температуры, а также замораживание или чрезвычайно соленую среду. Такое состояние называют "между жизнью и смертью".

Фото: Alexei V. Tchesunov and Anastasia Shatilovich/Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS