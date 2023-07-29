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Ученым удалось оживить червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири

червь Фото: freepik
Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тыс. лет в сибирской мерзлоте, сообщает Zakon.kz.

По словам ученых, участвовавших в исследовании, круглый червь ранее неизвестного вида выжил на глубине 40 метров в состоянии покоя, известном как криптобиоз, пишет CNN.

Организмы, находящиеся в криптобиотическом состоянии, могут оставаться без воды и кислорода, выдерживать высокие температуры, а также замораживание или чрезвычайно соленую среду. Такое состояние называют "между жизнью и смертью".

червь

Фото: Alexei V. Tchesunov and Anastasia Shatilovich/Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS

"Можно остановить жизнь, а затем начать ее с самого начала. Это важное открытие", –  отмечают ученые.

Генетический анализ, проведенный учеными в Дрездене и Кельне, показал, что эти черви принадлежали к новому виду, который исследователи назвали Panagrolaimus kolymaenis.

Экзопланету с плотностью, которая многократно ниже плотности Юпитера и стократно ниже, чем у Земли, обнаружили ученые из Бельгии.

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