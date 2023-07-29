Ученые выяснили, что худоба повышает риск травм у бегуний на 50%

Ученые из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета выяснили, что худоба повышает риск стрессовых травм костей у профессиальных бегуний на 50%, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации BMJ Open Sport & Exercise Medicine, в исследовании приняли участие 78 спортсменок, которые соревновались в забегах на 800 м и более. Ученые отслеживали количество стрессовых травм костей – болезненных повреждений костей, полученных бегуньями из-за накопленных микроповреждений. В тяжелых случаях такие травмы могут привести к опасным для здоровья и карьеры стрессовым переломам.

В течение 4 лет участницы встречались с диетологами для обсуждения важности правильного питания и составления рациона. Спортсменки, которые подвергались наибольшему риску развития проблем из-за неадекватного питания, отсутствия менструаций или травм, встречались с диетологом не реже одного раза в месяц.

Отмечается, что врачи рекомендовали женщинам есть достаточно для поддержания здорового веса, есть или восполнять запасы питательных веществ другим способом в течение 30 минут после тренировки, потреблять достаточно полезных растительных жиров, кальция и витамина D.

Как пишет издание, через четыре года те, кто придерживались рекомендаций диетолога, плотность костей улучшилась, а частота стрессовых травм была ниже на 50%. Примерно у половины бегуний, у которых не было менструаций, они восстановились после изменения питания.

Чрезмерно худые спортсмены склонны к травмам, инфекционным заболеваниям, проблемам с психическим здоровьем и потере плотности костей, причем у женщин эти эффекты выражены сильнее, объяснили ученые.

Авторы подчеркнули, что потеря плотности костей и травмы из-за чрезмерной худобы встречаются и среди мужчин. Среди бегунов на длинные дистанции распространено представление о том, что стройное тело способствует более быстрому шагу. Но это не было доказано и способствует формированию опасного идеала, заключили авторы.

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