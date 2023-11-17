Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря накроет Землю Фото: pxhere
Российские ученые предупредили жителей Земли о новой магнитной буре, сообщает Zakon.kz.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, магнитная буря ожидается с 22 по 26 ноября. 

По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1)

"Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной", – говорится в сообщении. 

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 19-20 октября. Ее появление спровоцировало гигантское пятно, появившееся на Солнце.

Читайте также

кино и сериалы
Компания заплатит 923 тысячи тенге за просмотр 12 фильмов
Турция отложила заявку Швеции на вступление в НАТО
Турция отложила заявку Швеции на вступление в НАТО
За международной помощью обратилась Индия для спасения рабочих из-под завалов в Гималаях
За международной помощью обратилась Индия для спасения рабочих из-под завалов в Гималаях
Анастасия Стативкина
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления