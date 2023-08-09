В августе к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Центр изучения околоземных объектов американского аэрокосмического агентства НАСА заявил о том, что потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 м пролетит на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли 23 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным НАСА, астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле 23 августа в 08:18 UTC (14:18 по времени Астаны). Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы или почти 6,1 млн километров.



Диаметр астероида 6037 (1988 EG), по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 м. Скорость астероида – 14,25 км в секунду. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 млн км. Астрономическая единица – это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Отмечается, что астероид 6037 (1988 EG) относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли. Однако это не означает, что объект обязательно столкнется с планетой.

Ранее сообщалось, что 12 июня астероид (488453) 1994 XD пролетал в 3 млн км от Земли.