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Когда Земля сблизится с потенциально опасным астероидом

Когда Земля сблизится с потенциально опасным астероидом Фото: Commons.wikimedia.org
Потенциально опасный астероид диаметром около 1 км движется к Земле спустя 34 года. В текущем году астероид 349507 2008 QY пролетит мимо Земли 3 октября в 23:39 (по московскому времени) на расстоянии примерно 6,32 млн км со скоростью 21 км в секунду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет in-space.ru, астероид 349507 2008 QY, впервые замеченный 30 сентября 1989 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 461 земной день, или 1,26 земных года, максимально удаляясь от него на 276 миллионов километров и приближаясь на 73 миллиона километров.

На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако, исходя из расчетов, он составляет от 521 метра до 1,16 километра. Астероид 349507 2008 QY является потенциально опасным.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 2 октября 2134 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 7,09 миллиона километров.

Ранее мы писали, что в сентябре мимо Земли пролетят пять крупных астероидов. Отмечается, что эти астероиды не представляют опасности для планеты.

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Елена Вебер
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